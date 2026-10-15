Bir basın raporu, bugün perşembe günü, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın Manchester City yetkilileriyle olan ilişkisine dair yeni bilgilerin ortaya çıktığını aktardı.

İngiltere Başbakanı, kulübün Premier Lig tarihinin en büyük mali ihlallerini işlediğine dair verilen karardan sonra Manchester City'yi sarsan "hayali sözleşmeler" fırtınasının tam ortasında buldu kendini.

İngiltere'deki muhalefetin yoğun baskısının ardından Burnham, kulübün Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen sahipleriyle yaptığı tüm temas ve toplantıların detaylarını kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı; sonrasında ise onlarla yalnızca bir kez görüştüğünü belirtti.

Burnham, Mayıs 2017'den Haziran 2026'ya kadar Büyük Manchester Belediye Başkanlığı görevini yürütmüştü ve bu dönem, Abu Dabi grubunun şehirdeki yatırımlarının büyük ölçüde genişlediği döneme denk geliyordu.

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Bir değil 6 kez

"The Sun" gazetesine göre, dün İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın şehrin belediye başkanı olduğu dönemde Manchester City yetkilileriyle en az 6 kez görüştüğü ortaya çıktı; bu da "kulüp yetkilileriyle yalnızca bir önemli toplantı" yaptığı iddiasını çürütüyor.

Başbakan, "The Sun" gazetesinin kulüp sahiplerinin temaslarına ilişkin yürüttüğü soruşturma hakkında sorgulanırken, mali manipülasyon skandalına bulaşan kulübün sahipleriyle ilişkisine dair soruların "ortadan kaybolmayacağı" konusunda uyarıldı.

Gazete şöyle yazdı: "Daha sonra silinen bir çıkar beyan kaydını ortaya çıkardık; bu kayıt, Manchester City kulübü yönetim kurulu başkanı Khaldoon Al Mubarak tarafından iki kez görkemli bir şekilde ağırlandığını gösteriyor. Bu da Bay Burnham'ın pazartesi günü milletvekillerine yaptığı açıklamayla çelişiyor."

Gazete ayrıca şunu ekledi: "Aynı zamanda, dün gece Manchester belediye başkanlığında kendisinin yerine geçen Bev Craig'in, İş Bakanı Jonathan Reynolds'ın düzenlediği bir gezide kulübün bir temsilcisini Delhi ve Mumbai'ye götürdüğü ortaya çıktı."

Gazete devam etti: "Bay Burnham'ın kulüple ilişkileri, Abu Dabili sahiplerin kaybedilmesinden son derece endişe duyacağını söylemesinin ardından mercek altına alındı."

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki kaynaklar, Manchester City kulübünün Premier Lig kurallarına yönelik 100'den fazla ihlalden suçlu bulunmasının ardından uygulanacak ağır cezanın, 30 milyar sterlinlik İngiliz yatırımının kaybedilmesine yol açabileceğine işaret etti.

Gazete sözlerine şöyle devam etti: "Dün Bay Burnham, Avam Kamarası'nda, Etihad Stadyumu'na "birkaç kez" yaptığı ücretsiz ziyaretlere ilişkin muğlak ifadesinin, Al Mubarak ile birlikte yediği iki akşam yemeğini de kapsadığını belirtti. Ayrıca bağımsız bir komisyonun yürüttüğü soruşturmayı hiçbir zaman konuşmadıklarında ısrar etti."

Burnham'ın yanıtı yeterli değil

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch şöyle yanıt verdi: "Özenle hazırlanmış yanıtının yeterli olacağını düşünmüyorum."

Gizlenen diğer kayıtlar, Burnham'ın 2023 yılında Manchester City'nin icra kurulu başkanı Ferran Soriano ile, 2025 yılında da eski operasyon direktörü Roel de Vries ile özel toplantılar yaptığını gösterdi.

Anlaşıldığı kadarıyla Burnham, bu iki kişiyle şehirdeki "Co-op Live" alanında görüştü; bu mekânın bir kısmı Şeyh Mansur'a bağlı Abu Dhabi United Group'a ait.

Co-op Live şirketinin yöneticisi Soriano ile yapılan toplantı, çatı inşaat işlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleşti. Yönetim kurulu üyesi de Vries ise Manchester'ın Brit Awards ödül törenine ev sahipliği yapmasını kutlamak için kendisiyle görüştü.

Dün gece, Burnham'ın 15 Aralık 2018 tarihli bir Manchester City maçındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Blog yazarı Ian Cheeseman, Bay Burnham'ın gönül verdiği Everton'a karşı oynanan maçta, Tunnel Club'ın özel ağırlama bölgesinin dışında kendisiyle bir röportaj yaptı.

Maça katılmak için bedelini kendi parasıyla ödeyip ödemediği bilinmiyor. Çıkar beyan kayıtlarının hiçbirinde böyle bir ziyaret kaydedilmedi.

Bay Burnham'ın yediği iki akşam yemeği, 2020 yılında imzaladığı bir kayıtta yer aldı, ancak o kayıt Büyük Manchester Birleşik Yetkili Makamı'nın internet sitesinden silindi.

BBC, kurumun politikasının yalnızca mevcut belediye başkanının görev süresine ait katılımları yayınlamak olduğunu bildirdi.

Bununla birlikte, mevcut belediye başkanının görev süresi 2024 yılında başlamasına rağmen 2022 yılına ait katılımlar hâlâ erişilebilir durumda.

Abu Dabi'nin City'nin stadyumu çevresindeki bölgeye yaptığı yatırıma atıfta bulunan mevcut Manchester belediye başkanı Bayan Craig, The Guardian gazetesine şöyle dedi: "Bir futbol kulübü kuralları ihlal ettiyse, bir futbol kulübü kuralları ihlal ettiği için cezalandırılmalıdır."

Şöyle devam etti: "Aynı zamanda şunun da doğru olabileceğini düşünüyorum: Doğu Manchester sakinlerine yeni bir kütüphaneden, yeni bir eğlence merkezinden ya da lise düzeyinde yeni bir kolejden fayda sağlayıp sağlamadıklarını sorarsanız, o faydayı hissetmiş olacaklardır."