







Neredeyse 30 yıl boyunca Uli Hoeneß ile Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih’te birlikte en belirleyici iki isim oldu. Menajer, sonrasında başkan ve denetim kurulu başkanı olan Hoeneß ile başkan yardımcısı ve ardından yönetim kurulu başkanı olan Rummenigge olmadan, 1990’ların başından bu yana FCB’de hiçbir şey olmuyordu.

Bayern’in dünyanın en büyük ve en başarılı kulüplerinden birine kalıcı yükselişi, bu iki eski oyuncu olmadan düşünülemezdi. İlk kez 1974’te birlikte oynayan ikili, uzun ortak yolculukları boyunca birbirlerini besledi. Bunda, çok sık tamamen farklı düşünmeleri ve bunu kulüp içinde hararetli şekilde tartışmaları da etkili oldu (ve her defasında yeniden barıştılar). Bavyera usulü tartışma kültürü, Mia san Mia kadar Münih ekibinin DNA’sının bir parçası haline geldi.

Şimdi ise Bayern’in geleceği açısından önemli bir konuda yine çok farklı düşündükleri ve hatta denetim kurulundaki kritik bir oylamada farklı oy kullandıkları öne sürüldü.

Rummenigge’nin FCB’de Eberl’e oy vermediği iddia edildi: Bunun arkasında ne var?

Sport1’in haberine göre Rummenigge, geçen sezon uzun süre gidip gelen sürecin ardından sportif yönetim kurulu üyesi Max Eberl’in sözleşme uzatmasının karara bağlandığı denetim kurulu toplantısında çekimser kaldı. Yani Rummenigge’nin Eberl’e oy vermediği belirtildi.

Kural olarak, personelden sorumlu yönetim kurulu üyelerine ilişkin bu tür önemli oylamalar, olağan ve zaman zaman oldukça uzun ve tutkulu tartışmaların ardından oy birliğiyle yapılır.

Ancak denetim organının Hoeneß ve başkan Herbert Hainer liderliğindeki diğer üyeleri Eberl’in 2029’a kadar olan yeni sözleşmesini onaylarken, uzun yıllar yönetim kurulu başkanlığı yapan Rummenigge’nin bununla açık bir şüphe işareti verdiği aktarıldı. Portalın bilgisi doğruysa bu çekimser oy, rekortmen şampiyonun sportif yönetimine yönelik net bir mesaj ve karar alma biçimine dönük bir eleştiri olarak yorumlanabilir.

Bundan bağımsız olarak Bayern, teknik direktör Vincent Kompany, CEO Jan-Christian Dreesen ve Eberl’in ardından çarşamba günü sportif direktör Christoph Freund’un da sözleşmesini 2029’a kadar uzatarak sportif alandaki tüm ana sorumluların kontratlarını yeniledi.

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Rummenigge, Uli Hoeneß’e kızdığı için de mi çekimser kaldı?

Hoeneß daha pazartesi günü FC Bayern basketbol takımının bir etkinliğinde gülümseyerek, temmuz sonundaki Tegernsee kampı sırasında yaptığı bir açıklama nedeniyle kulüp içinde “ciddi şekilde sorun” yaşadığını anlatmıştı. O dönemde Hoeneß, Eberl ile sözleşme uzatma ihtimalini “şu anda sanırım yüzde 100” olarak ifade etmişti. Böylece mayıs ayındaki kendi açıklamasını düzeltmiş oldu; çünkü o zaman DFB-Pokal finalinin başlama vuruşundan kısa süre önce aynı soruya yanıt verirken Eberl’in şansını “yüzde 60’a 40” olarak vermiş ve denetim organında şüpheler bulunduğunu söylemişti.

Hoeneß bunun ardından, açıklamalarının içeriğinden bağımsız olarak ve tamamen haklı biçimde, halefine yönelik insani açıdan tartışmalı saldırısı nedeniyle birçok kesim tarafından en uygunsuz zamanda eleştirildi. Tegernsee’de ise, Münih ekibinin başarılı transfer yazının ardından sözleşme uzatmasının artık çoktan şekillenmeye başladığı bir dönemde, belli ki durumu düzeltmek istedi ama bu kez de anında yeni bir sorun yaşadı. Ancak bu kez mesele uzun yıllardır birlikte çalıştığı partnerinden geldi.

Sport1’e göre Rummenigge, Eberl’in çalışmalarını değerlendirmeyi sürdürüyor. Ayrıca, daha önce Hoeneß ve Hainer tarafından başkanlık komitesinde öne çıkarılan her personel kararını sorgusuz sualsiz onaylamaya da hazır olmadığı belirtildi. Rummenigge böylece güçlü kurul içinde bağımsız bir rol üstlendiğini ve fahri başkanın çizgisine otomatik olarak katılmadığını ortaya koyuyor.

Görünüşe göre Bayern’de bazı şeyler hiç değişmiyor.