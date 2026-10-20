Madrid'de kötü bir haber gibi görünen şey, aniden Clasico'nun kaderini değiştirebilecek taktiksel bir fırsata dönüştü. Camp Nou mücadelesinde Vinicius Junior'ın yokluğu, acı bir darbe olarak değerlendirilmişti; ancak aynı yokluk, Real Madrid'e yıllardır özlemini çektiği şeyi nihayet verebilir: yaratıcı ve dengeli bir orta saha.

İspanya'nın "Cadena SER" radyosundaki ünlü "El Larguero" programında, eski yıldızlar Brezilyalı oyuncunun yokluğunun Jose Mourinho'yu savunma hesaplarından vazgeçmeye zorlayacağı ve Türk Arda Güler'in liderlik edeceği bir rüya üçlüsüne kapı açacağı konusunda hemfikir oldu.

Bu hafta Valdebebas'ta akla gelen büyük soru şu: İndrik, Camp Nou'da ilk 11'de başlayacak mı?

Genç oyuncu, Roma maçının en iyi oyuncusuydu ve Sevilla karşısında iyi bir performans sergiledi; ancak analistler, bu kadar büyük bir maçta onu riskli bir tercih olarak görüyor. Eski Real Madrid oyuncusu Alvaro Benito şöyle dedi: "Son maçta az süre almış olması açıkça görülüyordu ve bu doğal, ama o en ideal hücum seçeneği olacak."

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Benito ise daha güvenli bir çözüme meylediyor: İndrik ile risk almak yerine Arda Güler'i, hatta Fede Valverde'yi sağ kanatta oynatmak.

Tek mutabakat: Güler ilk 11'de başlamalı

Tüm görüş ayrılıklarına rağmen, herkesin üzerinde anlaştığı tek bir nokta var: Arda Güler, Camp Nou'da ilk 11'de yer almalı.

Eski Real Madrid savunmacısı Rafa Alkorta şöyle diyor: "Onu ilk 11'de oynatmamak zor." Alkorta, Güler, Bellingham ve Tchouameni'den oluşan bir orta saha üçlüsüne bel bağlıyor.

Ve ekledi: "İkinci yarıda seviyesi biraz düştü, çünkü bu mevkide oynamak büyük fiziksel güç gerektiriyor ve enerjisini yönetmeye başlaması gerekiyor. Mesele sadece öne çıkmak değil; genç Türk oyuncuya, kilit adamın yakınında oynadığında destek verilmesi gerekiyor."

Eski Atletico forveti Kiko Narvaez de onunla hemfikir; ona göre "topla gerçekten farkı yarattığı için ona destek verilmesi gerekiyor."

Vinicius'un yokluğu her şeyi nasıl değiştiriyor?

İşte "her şeyi etkiliyor" başlığını açıklayan ve Alvaro Benito'nun ortaya koyduğu en önemli analiz burada devreye giriyor. Benito şöyle açıkladı: "Vinicius'un savunmaya dönüş yapmaktan uzak oluşu, oyuncu seçiminde son derece önemli bir unsur."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kanatlarda örtme sağlamak için ortada Fede ve Tchouameni'ye ihtiyacımız var; ama savunmaya dönen bir oyuncu olduğunda, hücum kapasitesi daha düşük bir oyuncudan vazgeçebiliriz."

Başka bir deyişle, savunma yapmayan Vinicius'un yokluğu, teknik direktörün Güler'i de içeren daha yaratıcı bir orta sahayla oynamasına imkân tanıyor; çünkü yeni kanat oyuncusu, Brezilyalı'nın yapmadığı savunma görevini yerine getirecek. Bu ince fark her şeyi belirliyor.

Valverde: Bek olmak istemeyen bek

Aynı zamanda, sağ bek olarak oynama konusunda uzun süre tereddüt eden Fede Valverde'nin, Sevilla karşısında Trent Alexander-Arnold ve Dumfries'e karşı bir kez daha üstünlük sağlamasının ardından Clasico'da bu rolü oynamaya mecbur kalacağı görülüyor.

Alkorta şöyle yorumladı: "Mourinho'nun onu Trent veya Dumfries'ten daha iyi bir bek olarak gördüğüne inanmakta zorlanıyorum. O, eksiksiz ve seçkin bir sağ orta saha oyuncusu, ama eminim ki onu kadro dışı bırakmak istemeyecek."

Kiko ise Valverde'nin önümüzdeki beş yıl boyunca bek olarak oynamak isteseydi, Hakimi'nin yanında dünyanın en iyi sağ beki olacağını düşünüyor.

Barcelona, Paris cehennemi ile Clasico arasında

Öte yandan Barcelona, Clasico'ya Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain karşısında verdiği çetin bir mücadelenin ardından gelecek.

Eski Barcelona yıldızı Jose Mari Bakero şöyle diyor: "Takım Paris'te 4-0'lık ezici bir yenilgi alırsa, Clasico maçı son derece zor olacak. Bunlar, Barcelona'nın gerçek seviyesini kanıtlaması gereken iki önemli maç."

Katalanlar için iyi haber ise Raphinha'nın Betis karşısında güçlü bir şekilde geri dönmesi ve Lamine Yamal'ın en iyi seviyesinde olması; ancak analist Raul Ruiz'in de belirttiği gibi: "En kırılgan nokta savunma."



