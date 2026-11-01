Bir çocuk yüzünden çıkan tartışma trajediyle bitti: Eski Mısırlı futbolcu bıçaklanarak öldürüldü

Mısır spor kamuoyunu sarsan trajik bir olayda, Al Bank Al Ahly takımının eski futbolcusu İbrahim Mansur Bağdadi, İsmailiye vilayetine bağlı Yeni Kassasin şehrinde çıkan bir kavga sırasında kesici aletle saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetti. Evinin önünde yaşanan basit bir anlaşmazlıkla başlayan bu şok edici olay, futbolcunun ölümüyle son buldu.

"Masrawy" sitesinin aktardığına göre, olayın ayrıntıları İbrahim'in evinin önünde bulunmasına dayanıyor. Futbolcu, havayı serinletmek ve toz dağılmasını önlemek amacıyla sokağa su serptiği sırada, suyun bazı damlaları oradan geçmekte olan küçük bir kız çocuğuna doğru sıçradı ve bu durum, futbolcu ile çocuğun ailesi arasında bir anlaşmazlığa yol açtı.

Haberde yer alan anlatıma göre, olay sözlü tartışma sınırında kalmadı; anlaşmazlık kısa sürede tırmanarak futbolcu ile kız çocuğunun aile fertleri arasında bir kavganın çıkmasının ardından futbolcuya yönelik şiddetli bir saldırıya dönüştü.

Haberde, İbrahim'in kavga sırasında kesici aletle altı derin bıçak darbesine maruz kaldığı, ağır yaralanarak yere yığıldığı ve ardından yaralarının etkisiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece evin önüne su serpmekle başlayan bir anlaşmazlık, kimsenin beklemediği bir trajediyle sonuçlandı.

Öte yandan, İsmailiye Emniyet Müdürlüğü'ne genç adamın ölümüne dair bir ihbar ulaştı ve Yeni Kassasin Polis Merkezi'ndeki kriminal araştırma ekibi derhal olay yerine intikal ederek olayın ayrıntılarını ortaya çıkarmak için gerekli araştırmaları başlattı; ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu.

Kriminal araştırma ekibi, şüphelinin kimliğini belirleyip kısa süre içinde yakalamayı başardı; hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı ve soruşturma makamları bilgilendirildi. Soruşturma makamları, kavganın nedenlerini tespit etmek ve olayı çevreleyen tüm ayrıntıları ortaya çıkarmak için doğrudan soruşturmayı üstlendi.

Olayla ilgili olarak Kassasin Merkezi'nde 2026 yılı 5451 numaralı tutanak düzenlendi. Soruşturma makamları, sorumlulukları belirlemek ve şok ve üzüntü yaratan olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için gerekli yasal işlemleri yürütmeye devam ediyor.