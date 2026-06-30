Bir çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlanan Real Madrid yıldızı mahkemeye çıktı

İspanya’nın başkenti Madrid’in Alcobendas kentindeki bir mahkeme, 4 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen bir olay nedeniyle Real Madrid’in savunma oyuncusu Ferland Mendy’nin davasını açtı.

Olay, oyuncunun evinde beslediği dört köpeğin kaçması ve bunlardan birinin sokaktaki iki köpeğe saldırmasıyla başladı. Bu saldırı sonucunda, köpeği saldırıya uğrayan bir kadına yardım etmek için araya giren 17 yaşındaki bir genç yaralandı.

"Mundo Deportivo"ya göre, savcılığın ilk bulgularına göre, Mendy'nin büyük cins köpeklerinden biri, bir "dachshund" cinsi köpeğe saldırarak sırtını ısırdı ve ciddi yaralanmalara neden oldu; bu da daha sonra köpeğin ötenaziye tabi tutulmasına yol açtı.

17 yaşındaki genç müdahale etmeye çalıştığında sol bacağından ısırıldı; Alman cinsi köpeği ise boyun ve göğüs bölgesinden yaralandı ve ameliyat gerektiren yaralar aldı.

Soruşturmalar, Mastiff, Türk Kangal ve Danimarka Devi cinsi olan dört köpeğin elektronik kimlik çiplerinden ve zorunlu sorumluluk sigortasından yoksun olduğunu, ayrıca kuduz aşısı da yapılmadığını ortaya çıkardı.

Savcılık, Mendi’nin araba ile içeri girdikten sonra evin kapısının kapalı olduğundan emin olmaması nedeniyle “hayvanların bakımı ve gözetimi konusundaki yükümlülüğünü ihlal ettiğini” belirtiyor. Bu durum, köpeklerin kaçmasına ve sokakta denetimsiz kalmasına yol açarak “insanlar ve hayvanlar için gerçek bir tehlike oluşturan bir durum yaratmıştır”.

Mendi’ye hafif saldırı suçu isnat edildi. Savcılık, 1.200 avro para cezası ile birlikte şu tazminatların ödenmesini talep ediyor: ölen köpeğin sahibine 450 avro, yaralanan gence 4.970 avro ve ikinci yaralı köpeğin sahibine 240 avro.

Buna karşılık, “99 Abogados” bürosu tarafından temsil edilen özel savcılık, talep tutarını daha da yükselterek, futbolcuyu ihmal sonucu ciddi yaralanmaya neden olmakla suçluyor ve altı ay hapis cezası ile genç adama 20 bin avro, yaralanan köpeğin sahibinin ailesinden bir kişiye ise 2.500 avro tazminat ödenmesini talep ediyor.

Alcopendas’taki soruşturma hakimi, geçtiğimiz 7 Ocak’ta davanın açılmasına karar vermiş ve tazminatları karşılamak üzere oyuncuya 7.410 avroluk kefalet belirlemişti. Davanın Madrid’deki 26. Ceza Mahkemesi’nde görülmesi planlanıyor, ancak duruşma tarihi henüz belirlenmedi.