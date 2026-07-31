İspanyol Real Madrid'in savunma oyuncusu Raul Asencio, iki mağdur olduğu ileri sürülen kişilerin şikâyetlerini geri çekmesine rağmen, önümüzdeki eylül ayında bir reşit olmayan kişiyi içeren mahrem görüntüleri dağıtma suçlamasıyla ceza yargılamasıyla karşı karşıya. Söz konusu dava, 23 yaşındaki oyuncunun saha içi ve dışındaki geleceğine gölge düşürüyor.

İngiliz "The Athletic" gazetesi bugün cuma günü, Asencio'nun İspanyol Ceza Kanunu'nun 197.1.3 maddesinin 2. ve 5. fıkraları uyarınca iki suçlamayla karşı karşıya olduğunu belirtti: Birincisi, rıza olmadan video dağıtmak; ikincisi ise reşit olmayan bir kişiyi içeren müstehcen cinsel içerikli bir videoyu paylaşmak. Asencio, Real Madrid gençlik akademisindeki üç eski takım arkadaşıyla birlikte yargılanacak.

Hâkim savunmanın tüm gerekçelerini reddetti

Davaya bakan hâkim, dün perşembe günü, önümüzdeki 3, 4 ve 7 eylülde yapılması planlanan yargılama öncesindeki ön duruşmada dört adamın savunma avukatlarının sunduğu tüm gerekçeleri reddetti.

Savunma avukatları, müvekkilleri aleyhindeki davayı zayıflatmak amacıyla, özellikle İspanyol polisinin sanıkların telefonlarına el koyması sırasında elde edilen deliller olmak üzere, bazı delillerin dava dosyasından çıkarılmasını talep etmişti.

Soruşturmayı engelleme suçlamaları

"The Athletic" gazetesinin ulaştığı mahkeme belgelerinde hâkim, el koyma işlemlerinin "telefon sahiplerinin onayını gerektirmediğini" belirterek izlenen yasal prosedürlerin meşruiyetini vurguladı.

Dikkat çekici bir gelişme olarak hâkim, "tüm sanıkların, tutuklanmadan önce içeriği silmek amacıyla hesaplarının yedeklerini aldığını, bunu bildirilen olaylara ilişkin soruşturmayı engellemek gibi açık bir niyetle yaptığını" ekleyerek delilleri gizlemeye yönelik olası girişimlere işaret etti.

Oyuncunun geleceğini tehdit eden bir yargılama

Bu dava, zaten sahada zorluklar yaşayan Asencio için kritik bir dönemde geliyor; beklenen yargılama, kraliyet kulübünün saflarında kendini kanıtlamaya çalışan genç oyuncunun üzerine ek baskı ekliyor.

İki mağdur olduğu ileri sürülen kişinin şikâyetlerini geri çekmesine rağmen, İspanya Cumhuriyet Savcılığı davayı sürdürme kararı aldı; bu adım, oyuncuya ve eski takım arkadaşlarına yöneltilen suçlamaların ciddiyetini yansıtıyor.