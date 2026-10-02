Werder, cuma günü öğle saatlerinde Hollanda Birinci Ligi ekibine karşı oynadığı hazırlık maçını 0-7 kaybetti ve özellikle ilk yarıda perişan bir görüntü sergiledi.

Bremen ekibi açısından 41. dakikada skor çoktan 0-6 olmuştu. 0-4'ün ardından Niclas Füllkrug çileden çıktı. Geri dönen oyuncu, kaleci tecrübelisi Markus Kolke'nin beşinci dakikada yaptığı korkunç hata ve yaptırdığı penaltıyla başlayan aşağılanma karşısında şaşkınlık içinde, "Burada her şey çılgınlık!" diye bağırdı.

Kolke, Amos Pieper'in geri pasını kontrol edemedi ve ardından Lucas Vennegoor of Hesselink'e penaltılık bir müdahalede bulundu. Devamında Marko Pjaca (14./21.), Kristian Hlynsson (15.), Daan Rots (40.) ve Youri Regeer'in kendi kalesine attığı gol (42.) geldi, devre düdüğü de aşağılanmayı ancak o zaman durdurdu. 70. dakikada ise son sözü Aske Adelgaard söyledi.

Bu hezimet, milli takım görevlendirmeleri ya da sakatlıklar nedeniyle 17 oyuncunun eksik olmasına rağmen Daniel Thioune'nin ilk 11'inde yine de altı as oyuncunun yer alması nedeniyle ayrıca endişe verici.

Werder'in hezimeti, sezona iyi başlangıcın ardından sürpriz oldu

Werder teknik direktörü, devre düdüğünün ardından yardımcı antrenörleriyle birlikte dakikalarca kulübede oturmaya devam etti; ardından gözle görülür biçimde sarsılmış halde tünele yöneldi ve muhtemelen takımına sert çıktı.

Hazırlık maçındaki bu utanç verici sonuç gerçekten de sürpriz oldu; sonuçta Werder, Bundesliga'da dört maçtan topladığı yedi puanla sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Füllkrug burada attığı üç golle, formda Marco Grüll gibi öne çıkmıştı. Chuki gibi diğer yeni transferler de şimdiden ikna edici bir performans sergilemişti. Werder, gelecek haftanın cuma günü şu ana kadar tüm maçlarını kazanmış olan BVB'ye konuk olacak. Bundesliga'da şu anda bundan daha zor bir görev neredeyse yok.