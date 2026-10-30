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FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGAFP
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Bir Cezayirli yıldızla özdeşleşen bir başarı da aralarında: Hakimi 4 tarihi rekora imza attı

Le Havre - Paris Saint-Germain
Le Havre
Paris Saint-Germain
1. Lig
A. Hakimi
Fransa
Fas

Atlas Aslanı büyülüyor

Faslı Ashraf Hakimi, Paris Saint-Germain'in Le Havre'ı 5-1 yendiği dokuzuncu hafta maçında olağanüstü bir performans sergileyerek adını Fransa Ligi tarihine yazdırdı. Paris ekibinin formasıyla geçirdiği bu olağanüstü gecede gol atmayı ve gol pası vermeyi bir araya getiren Hakimi, dikkat çeken bir dizi rakama imza attı.

Fas Milli Takımı kaptanının parlak performansı üç gol atmak ve profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'ini kaydetmekle sınırlı kalmadı; iki de gol pası vererek tek maçta toplam gol katkısını beşe çıkardı. Bu, kulüpler ve Fas Milli Takımı'ndaki yolculuğunda ilk kez elde ettiği bir başarı oldu.

"İrem News" sitesine göre Hakimi, bu karşılaşmada dört öne çıkan rakam yakaladı. Bunların ilki, Paris Saint-Germain'in tüm gollerine doğrudan katkı sağlayarak üç gol atıp iki gol pası vermesiyle tek maçta 5 gol katkısına ulaşmasıydı; bek mevkiinde oynayan bir oyuncu için olağanüstü bir bilanço.

İkinci rakam ise profesyonel kariyerindeki ilk hat-trick'ini kaydetmesi oldu. Le Havre'ın filelerini 3 kez havalandıran Hakimi, ister formasını giydiği kulüplerle ister Fas Milli Takımı'yla olsun daha önce hiç ulaşamadığı kişisel bir başarıya imza attı.

Ayrıca Hakimi, Cezayirli Youcef Atal'ın Nice formasıyla aynı başarıyı elde ettiği Nisan 2019'dan bu yana Fransa Ligi'nde hat-trick yapan ilk savunma oyuncusu oldu.

Gelecek maçlar
VIL

VIL

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

PSG

PSG

LEH

LEH

1. Lig

08 Kas 2026

FCL

FCL

Faslı yıldız, Faslı oyuncuların bu müsabakada 2016'dan bu yana yakalayamadığı bir başarıyı da geri kazandı. Sofiane Boufal'ın Lille formasıyla yaptığı hat-trick'ten bu yana Fransa Ligi'nde hat-trick kaydeden ilk Faslı oyuncu olarak başarılarla dolu siciline yeni bir durak daha ekledi.

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