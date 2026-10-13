Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Shabab Al Ahli, AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki karşılaşmanın ilk çeyrek saatinde Suudi rakibi Al Ittihad'ın özellikle savunma alanındaki aczini ortaya çıkardı.

Al Ittihad, Asya turnuvasının lig aşamasındaki ikinci haftada bugün salı günü Cidde'deki Al Inma Stadı'nda Shabab Al Ahli'yi konuk etti.

Maçın 7. dakikasında İranlı Sardar Azmoun, Guilherme Bala'nın birden fazla oyuncuyu geçtiği etkileyici bireysel hareketinin ardından topu boş kaleye karşı önüne bırakmasıyla Shabab Al Ahli adına skoru açtı.

Azmoun, maçın 16. dakikasında ikinci golü de ekledi; orta sahadan Sırp kaleci Predrag Rajkovic ile karşı karşıya kaldıktan sonra onu çalımlayıp topu boş filelere gönderdi.

Böylece bu karşılaşma, Al Ittihad'ın gerek Suudi Roshn Ligi'nde gerek AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te kalesini gole kapatmayı başaramadığı üst üste altıncı maç oldu.

Al Ittihad'ın gol yemediği son maç yaklaşık 45 gün öncesine, tam olarak geçtiğimiz 29 Ağustos'a dayanıyor; o maçta Roshn Ligi'nde Al Fateh ile golsüz berabere kalmıştı.

O tarihten bu yana "Al Amid", Roshn Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit olmak üzere iki turnuvada 6 maç oynadı ve kalesinde maç başına bir buçuk gol ortalamasıyla toplam 9 gol gördü.