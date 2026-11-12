Manchester United, Premier League sezonuna felaket bir başlangıç yapılmasının ardından teknik direktör Michael Carrick'i görevden aldı. Ancak kulübün önde gelen taraftar derneği, Old Trafford'da süren krizden kulüp sahiplerini sorumlu tutarak derhal hesap vermelerini istedi.

Reklam

Carrick, kötü Premier League başlangıcının ardından görevden alındı

United, Carrick'i yeni Premier League sezonunda yalnızca on maçın ardından görevden aldı. Ligde sadece bir galibiyet alan kulüp, şu anda düşme hattında bulunuyor. Kulüp yöneticileri, teknik direktörün geleceğini kararlaştırmak üzere çarşamba günü Monaco'da azınlık hissedarı Jim Ratcliffe ile bir araya geldi.

Ardından yapılan resmî açıklamada, hedeflerine ulaşmak için değişikliğe gitme yönünde son derece zor bir karar alındığı doğrulandı. Manchester United, kısa sürede görevden ayrılmasına rağmen eski orta saha oyuncusunu kulübün efsanelerinden biri olarak andı. Ancak Carrick'in ayrılığı, Old Trafford'daki genel yapılanmaya ilişkin taraftarların sert tepkisini de beraberinde getirdi.

Taraftar derneğinden kulüp sahiplerine sert tepki

Manchester United Taraftar Derneği (MUST), görevden alma kararına hızla tepki göstererek bunu kulüp için bir başka moral bozucu gelişme olarak nitelendirdi. Dernek, temel sorunların teknik direktörde değil, kulüp yönetiminde olduğunu savundu.

“Michael Carrick'in ayrılığı, Manchester United için moral bozucu bir başka gelişme,” ifadeleri MUST'ın açıklamasında yer aldı. “Kulübe verdiği hizmet ve geçen sezonun ikinci yarısında yeniden umut aşıladığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Taraftarların gözündeki yeri hâlâ sarsılmadı.

Reklam Reklam

“Manchester United taraftarlarının son haftalarda Michael Carrick'i desteklemeyi sürdürmesinin nedeni, United'ın sorunlarının asıl sorumlusunun o ya da ondan önce görev yapan teknik direktörler olmadığını bilmeleri.

Related Topics

“Sorumluluk kulüp sahiplerinde. Glazer ailesinin borçla finanse edilen kulübü devralma hamlesi, kulübe yük olmaya devam ediyor. INEOS geldiğinde sportif başarı vadetmişti ancak futbol yönetiminde art arda yapılan değişikliklerin ardından bunun tam tersini gördük.”

Old Trafford'da ayrışma ve hoşnutsuzluk derinleşiyor

Son haftalarda hem tribünlerde hem de sahada huzursuzluk artıyor. Savunma oyuncusu Lisandro Martinez, yönetimi özellikle takımın Atletico Madrid'e karşı aldığı son Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından transfer piyasasında Carrick'e destek vermediği için eleştirmişti.

Reklam

MUST, daha önce görülmemiş düzeydeki yuhalamalara ve sert bilet politikalarına işaret ederek kulüpteki daha derin bir kötüleşmeye de dikkat çekti. Dernek, yönetim kurulunun süregelen kötü idaresinin bedelinin taraftarlara ödetildiğini savundu.

MUST, “Kulüp sahiplerinin artık açıklama yapma ve hesap verme zamanı geldi,” dedi. “Ancak United'daki hoşnutsuzluk yalnızca sahadaki meselelerle ilgili değil. Bundan çok daha fazlası söz konusu.

Reklam

“Sert bilet politikaları, taraftarlarla ilişkileri daha da zedeledi. Sadık taraftarları esas olarak bir gelir kaynağı olarak görmek, onların kimliğini ve zor zamanlarda takıma verilen desteği ayakta tutan bağı zayıflatıyor. Taraftarlardan, artan ücretler ve azalan haklar yoluyla kulüp sahiplerinin kötü yönetiminin yanı sıra statla ilgili hedeflerinin de bedelini ödemeleri isteniyor.”

Teknik direktörlük için Pochettino gündemde

United yönetiminin şimdi vakit kaybetmeden bu görevi üstlenebilecek bir halef ataması gerekiyor. Daha önce Tottenham ve Chelsea'yi çalıştıran Mauricio Pochettino, şu anda ABD erkek millî takımının başında ve United'da görevi devralmaya güçlü bir aday. Yeni teknik direktör, bölünmüş bir kulüp ve düşme hattından çıkmak için acilen sonuç almaya ihtiyaç duyan bir kadroyla karşılaşacak.