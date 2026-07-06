İngiltere milli takımının Alman teknik direktörü Thomas Tuchel’in dudak okuma uzmanı, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda “Üç Aslanlar”ın Meksika karşısında galibiyete tutunmaya çalıştığı son anlarda, saha kenarında Tuchel’in sözlerini deşifre etti.

İngiltere milli takımı, bugün Pazartesi sabahı Meksiko şehrindeki Azteca Stadyumu’nda oynanan heyecan verici maçta Meksika’yı 3-2 mağlup etti. Bu performans, 1966’dan bu yana İngiltere’nin Dünya Kupası’ndaki en iyi performansı olarak övgü topladı.

Tuchel, Jarell Quansah’ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan takımının, bu ünlü stadyumda ev sahibi takımın saldırı dalgalarını son dakikalarda savuşturmaya çalışırken baskı altında olduğu görüldü.

Televizyon kameraları, maçta İngiltere adına iki gol atan Jude Bellingham’a faul kararı verildikten sonra, 94. dakikada İngiltere teknik direktörünün öfkelendiği anı yakaladı.

Bu karar, Meksika'nın hızla yeni bir atağa geçmesine olanak tanıdı; bu durum, Tuchel'in öfkeyle bağırmasına ve ellerini başının üzerine kaldırmasına neden oldu.

Bu arada, uzman ve profesyonel dudak okuma uzmanı Nicola Heikling, baskı arttıkça Tuchel’in yorumlarını analiz etti. “Daily Mail” gazetesinin aktardığına göre Tuchel, “Aman Tanrım, bu delilik, bir bardak biraya ihtiyacım var dostum!” demişti.

Alman teknik direktör, “Tanrım, bunu atlatmama yardım et” diye ekledi.

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerinde önümüzdeki Pazar sabahı Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor.







