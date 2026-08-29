Ittihad, cumartesi akşamı Suudi Roshn Pro Lig'in dördüncü haftasında ev sahibi Al Fateh ile golsüz berabere kalarak takıldı.

Ittihad, Al Fateh kalesini büyük bir cesaretle savunan Hırvat Adrian Šemper'in sağlamlığına toslarken, kırmızı-siyahlı futbolcular 90 dakika boyunca fileleri sarsmayı başaramadı.

Konukların hücum tufanı, 13. dakikada Hossam Aouar'ın Šemper tarafından kornere çelinen sert şutuyla başladı.

Hırvat kaleci, 28. dakikada Hollandalı Steven Bergwijn'in sert şutuna müdahale etti.

Beklenmedik bir anda Al Fateh'in yıldızı Lucas, Ittihad futbolcularının dalgınlığından yararlanarak sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta gitti ve ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda konukların hücum baskısı sürdü ve Danilo Pereira'nın kafa vuruşu üst direğe çarptı.

Ittihad kalecisi Rajković, Lucas Hraslın'ın şutuna müdahalede parladı.

Kırmızı-siyahlıların golcüsü Youssef En-Nesyri şutunu kalenin yanından auta gönderdi; ayrıca 89. dakikada Moaz Faqihi'nin çektiği sert şutta direk, Ittihad'ı gole ulaşmaktan mahrum bıraktı.

Hayranlık uyandıran müdahaleleri sayesinde Hırvat kaleci Adrian Šemper, Ittihad-Al Fateh maçının adamı ödülünü kazandı.

Ittihad, beşinci haftadaki Al Nassr klasikosu öncesinde puanını 8'e yükselterek dördüncü sırada yer alırken, Al Fateh puanını 2'ye çıkararak 16. sıraya yükseldi.