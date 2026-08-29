Ittihad Jeddah, cumartesi akşamı Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Al-Fateh ile golsüz berabere kalarak takıldı.

Al-Fateh kalesini büyük bir cesaretle savunan Hırvat Adrian Šimper'in dirençli performansına çarpan "Amid", 90 dakika boyunca fileleri havalandırmayı başaramadı.

Konuk ekibin hücum tufanı, 13. dakikada Hossam Aouar'ın Šimper'in kornere çeldiği güçlü şutuyla başladı.

Hırvat file bekçisi, 28. dakikada Hollandalı Steven Bergwijn'in güçlü şutuna karşılık verdi.

Beklenmedik bir anda, Al-Fateh'in yıldızı Lucas, Ittihad oyuncularının dalgınlığından yararlanarak güçlü bir şut çekti; top direğin yanından geçti ve ilk yarı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekibin hücum baskısı sürdü ve Danilo Pereira'nın kafa vuruşu üst direğe çarptı.

Ittihad Jeddah kalecisi Rajković, Lukas Haraslín'in şutuna karşılık vererek parladı.

"Amid"in forveti Youssef En-Nesyri topu kalenin yanından dışarı gönderdi; ayrıca 89. dakikada Muath Faqihi'nin çektiği güçlü şutun ardından direk, Ittihad Jeddah'ı fileleri havalandırmaktan mahrum bıraktı.

Muhteşem kurtarışları sayesinde Hırvat kaleci Adrian Šimper, Ittihad-Al-Fateh maçının adamı ödülünü kazandı.

Ittihad Jeddah, beşinci haftadaki Al-Nassr klasikosu öncesinde puanını 8'e yükselterek dördüncü sıraya yerleşti; Al-Fateh ise puanını 2'ye çıkararak 16. sırada yer aldı.