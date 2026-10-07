Norveç Futbol Federasyonu, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bünyesindeki iki komiteye, başkan Gianni Infantino'yu olası yetki kötüye kullanımı ve çıkar çatışmasıyla suçlayan iki resmi şikâyette bulundu. Infantino bu süreçte giderek yükselen bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya.

Haberine göre Fransız Haber Ajansı, iki şikâyet 3 konuyu ele alıyor: Infantino'nun Dünya Kupası'nı özel sektör yatırımlarına açmaya yönelik iptal edilen planı, 2026 Dünya Kupası sırasında Amerikalı yıldız Folarin Balogun'a verilen men cezasının Donald Trump'ın müdahalesinin ardından kaldırılması ve ABD Başkanı'na "FIFA Barış Ödülü" olarak bilinen ödülün verilmesi.

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İlk şikâyet dün salı günü Etik Komitesi'ne sunuldu ve komiteden "FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun ve soruşturmanın ortaya çıkaracağı diğer kişilerin FIFA Etik Kuralları'nın olası ihlalleri konusundaki davranışlarını" soruşturması isteniyor.

İkinci şikâyet ise Yönetişim, Denetim ve Uyum Komitesi'ne yöneltildi ve komiteden "FIFA'nın yönetişim, mali denetim, iç kontrol ve karar alma süreçleri sisteminin amaçlandığı gibi işleyip işlemediğini" incelemesi talep ediliyor.

Trump: ortak payda

Açık sözlülüğüyle ve Infantino'ya olan eski muhalefetiyle tanınan Norveç Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, "The Times" gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın bu üç konu arasındaki bağlantı olduğunu düşünüyor.

"FIFA Forward Enterprise" planıyla ilgili olarak, Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Josh Kushner'e ait girişim sermayesi şirketinin planın ana yatırımcısı olması bekleniyordu.

Infantino'nun bu yılki Dünya Kupası'nın Kanada, Meksika ve ABD'de elde ettiği büyük başarının ardından temmuz ayında başlattığı plan, özel sektör yatırımcılarının girişim kapsamında kurulan bir şirkette hisse satın almasına imkân tanıyordu. Ancak itirazlar dalgası, Infantino'yu birkaç gün içinde utanç verici bir geri adıma zorladı.

Klaveness şunları söyledi: "FIFA Forward Enterprise bir yönetişim meselesidir, ancak olası bir çıkar çatışması ve makamın kötüye kullanılması nedeniyle diğer iki konuyla bağlantılıdır. Bu üç konuyu birbirine bağlayan bir ortak nokta var, o da siyasi sistemin kendisi."

Klaveness şunu sordu: "Bu bir yetki kötüye kullanımı mı, yoksa makamın kötüye kullanımı mı? Siyasi tarafsızlığın ihlali mi? FIFA Konseyi'nin stratejik organ olması ve başkanın fiilen tek taraflı herhangi bir yetkiye sahip olmaması gerektiği göz önüne alındığında, bu yönetişim kurallarıyla uyumlu mu?"

Rakipsiz

Klaveness (45 yaşında) geçtiğimiz ağustos ayında Infantino'yu istifaya ve dördüncü ve son dönem için verdiği mücadeleden vazgeçmeye çağırmıştı. Ancak 56 yaşındaki İsviçreli, önümüzdeki mart ayında yeniden seçilmek için aday olacağını teyit etti ve şimdiye kadar hiçbir rakip adaylığını açıklamadı.

Klaveness, Infantino'nun selefi Sepp Blatter da dâhil olmak üzere bazı gözlemciler onu FIFA başkanlığına ehil görse de yarışa girmeyeceğini teyit etti. Ayrıca Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) Başkanı Slovenyalı Aleksander Čeferin de adaylığa ilgi duymadığını açıkladı.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Federasyonu (CONCACAF) Başkanı Kanadalı Victor Montagliani en olası aday olarak görülüyor.



