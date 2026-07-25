Yeni bir araştırma, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin aile kökenlerine dair bir sürprizi ortaya çıkardı. İtalyan bir araştırmacı, dedelerinden birinin Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde doğduğu, ailenin daha sonra Arjantin'e göç ettiği ve bu yolculuk sırasında ailenin soyadının da değiştiği sonucuna ulaştı.

Brezilyalı "Globo" kanalının aktardığına göre, soybilim alanında uzmanlaşmış İtalyan araştırmacı Fiorenzo Santini, oyuncunun Barcelona'daki ilk günlerinde "Messi" soyadının kökeni merakını uyandırdıktan sonra, Arjantin Milli Takımı kaptanının soyağacını hazırlamak için birkaç yıl harcadı.

İtalya'dan başlayan, Brezilya'dan geçen yol

Araştırma, Messi'nin baba tarafından büyük dedesi Angelo Messi'nin, 1893 yılında eşiyle birlikte İtalya'nın Recanati şehrinden Arjantin'in Rosario şehrine göç ettiğini ortaya koydu.

Anne tarafında ise hikâye, İtalya'nın San Severino Marche bölgesinde doğan büyük dede Ranieri Cocchietini'ye dayanıyor. Ranieri, eşi Rosa Ricetsa ile birlikte "Washington" adlı gemiye binerek Brezilya'ya göç etti ve 20 Eylül 1899'da Santos Limanı'na ulaştı.

Brezilya'da isim değişikliği

Tarihi belgelere göre, ailenin Brezilya'ya yaptığı yolculuk sırasında, o dönemde yabancı isimlerin yazımıyla ilgili yaşanan zorluklar nedeniyle isim ve soyadında bir değişiklik meydana geldi. Ranieri ismi "Ramiro Conchietini"ye dönüştü ki bu tür değişiklikler o dönemde göçmenler arasında yaygındı.

Aile, Sao Paulo eyaletine yerleşti. Büyük dede, Rincao bölgesinde yer alan bir çiftlikte çalıştı, ardından aile Ribeirao Preto şehrine taşındı ve orada aileden iki çocuk doğdu; bunlardan biri 1904 yılında doğan Ardirigo'ydu.

Ribeirao Preto'dan Rosario'ya

Ardirigo'nun doğumundan yaklaşık bir yıl sonra aile, Brezilya'yı terk ederek Arjantin'e göç etti ve Rosario şehrinin çevresine yerleşti.

Ailenin yeni dönemi işte oradan başladı. Daha sonra Messi'nin dedesi Antonio Cocchietini, ardından annesi Celia Maria Cocchietini dünyaya geldi. Lionel Andres Messi Cocchietini ise 24 Haziran 1987'de doğdu.

"Cocchietini" soyadının sırrı

Santini, araştırmasının 2019 ile 2022 yılları arasında sürdüğünü, İtalya'da "Cocchietini" soyadına dair hiçbir kayıt bulunmadığını fark etmesinin ardından, Messi'nin annesine ait belgeler ve akrabaları aracılığıyla isim ve soyadı değişikliğinin ailenin Brezilya'da yaşadığı dönemde gerçekleştiğini keşfettiğini açıkladı.

Ayrıca bu bulguların, aile kökenlerine bir saygı ifadesi olarak, Messi'ye 2022 yılında İtalya'nın San Severino Marche şehrinin "fahri hemşehrilik" unvanının verilmesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Ailenin Brezilya'daki izlerinden geriye ne kaldı?

Araştırma, ailenin 1905 yılında Arjantin'e göç etmesinin ardından Messi'nin akrabalarından herhangi birinin Ribeirao Preto şehrinde kaldığına dair hiçbir kayıt bulunmadığına dikkat çekti.

Buna rağmen, Arjantinli yıldızı şehre bağlayan sembolik bir bağ hâlâ mevcut. Bu bağ, Messi'nin atalarını Sao Paulo eyaletinde kaldıkları süre boyunca, Arjantin'e yaptıkları nihai göçten önce ağırlayan çiftlik sahibine atfen verilen "Martinico Prado" adını taşıyan bir caddede karşımıza çıkıyor.