Bir Arjantin gazetesi, Mısır ile Arjantin arasındaki karşılaşmada yaşanabilecek “şaşırtıcı bir gelişme”ye dikkat çekiyor

Arjantinli "Olé" gazetesi, Salı günü Dünya Kupası son 16 turunda Mısır ile Arjantin arasında oynanacak maçta yaşanabilecek olağanüstü bir durumu gündeme getirdi ve bunu “şaşırtıcı bir durum” olarak nitelendirdi.

Maçtan iki gün önce yayınladığı uzun bir haberde Arjantinli gazete, Mısır Milli Takımı'nın kaptanı Salah'ın bu maçta teknik direktörü Hossam Hassan'dan Mısır Milli Takımı'nın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını devralabileceğini vurguladı.

Gazete, “Salah, Mısır milli takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu rekorunu egale etmekten sadece bir gol uzakta. Bu olağanüstü durum, onun bu eşsiz rekoru şu anki teknik direktöründen almasına yol açabilir” diye yazdı.

Resmi istatistiklere göre, Salah, Mısır Milli Takımı formasıyla 68 gol atarak, 69 golle listenin başında yer alan Hossam Hassan’ın ardından milli takımın tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde ikinci sırada bulunuyor. Bu da, Arjantin karşısında atacağı tek bir golün, rekorun oyuncu ile teknik direktörü arasında paylaşılmasına yol açacağı anlamına geliyor; iki gol ise onu Mısır tarihinin en golcü oyuncusu yapacaktır.

"Olé" gazetesi bu nadir durumla ilgili olarak şöyle yorumladı: "Mısırlı oyuncu muhteşem bir maç çıkarırsa çok ilginç bir durum ortaya çıkabilir; Arjantinlilerin bakış açısından bunun gerçekleşmemesini umuyoruz, zira kendi teknik direktörünün elinden muhteşem bir rekoru alabilir."

34 yaşındaki Salah, 4 maçta forma giydi; bu maçlarda bir gol attı ve iki asist yaptı. Belçika ile 1-1 berabere kaldıkları maçta 76 dakika, Yeni Zelanda’ya karşı 3-1 kazanılan maçta 85 dakika oynadı ve tek golünü attı; İran’la 1-1 berabere kaldıkları maçta 57 dakika; Mısır’ın penaltı atışlarında 4-2 galip geldiği Avustralya maçında ise 120 dakika boyunca sahada kaldı ve penaltılarda üçüncü golü attı.

“Olé” gazetesi, Liverpool’un efsanevi forveti Salah’ın, Reds ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu statüsüne geçtiğini ve kulüp kariyerinde 300’ü aşan gol sayısına sahip olduğunu belirterek, onun için belki de son Dünya Kupası olacak bu turnuvada Arjantin karşısında en zorlu sınavına çıkacağını vurguladı.

Gazete, Salah’ın Avustralya galibiyetinin ardından Arjantin ile karşılaşma olasılığı konusunda son derece temkinli davrandığını ve bunun, son şampiyon karşısında önündeki görevin zorluğunun farkında olduğunu gösterdiğini belirtti.