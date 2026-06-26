Bir Arap yıldızın katılımıyla… Dünya Kupası’nda Altın Ayakkabı yarışı kızışıyor

2026 Dünya Kupası Altın Ayakkabı Ödülü için rekabet, dünya futbolunun en parlak yıldızlarının göz kamaştırıcı performanslarıyla kızışıyor. Arjantinli Lionel Messi, sadece iki turda attığı 5 golle sıralamanın zirvesinde yer alıyor ve turnuvanın en golcü oyuncusuna verilen bu prestijli ödül için yarışta başı çekiyor.

Messi'yi, her biri 4 gol atan 4 dünya yıldızı takip ediyor: Fransız Kylian Mbappé (2 asist), vatandaşı Ousmane Dembélé (1 asist), Brezilyalı Vinícius Júnior (1 asist) ve Norveçli Erling Haaland (asist yok). Bu dörtlü, Arjantin kaptanından bir maç daha fazla oynamış durumda.

Mbappé, bu turnuvada tarihe geçmeyi hayal ediyor; 2022 Katar Dünya Kupası’nda bu ödülü kazandıktan sonra, Dünya Kupası tarihinde Altın Ayakkabı Ödülü’nü iki kez kazanan ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Bu, turnuvanın 1930’daki başlangıcından bu yana hiç gerçekleşmemiş bir başarıdır.

Altın Ayakkabı Ödülü, turnuvanın sonunda FIFA tarafından verilen en önemli bireysel ödüllerden biridir; en iyi oyuncu ve en iyi genç oyuncu ödülleriyle birlikte, gol krallığı yarışı dünya çapında taraftarların ilgisini çekmektedir.

Altın Ayakkabı yarışında önde gelen 12 oyuncunun güncel sıralaması şu şekildedir:

1. Lionel Messi (Arjantin) - 5 gol - 0 asist

2. Kylian Mbappé (Fransa) - 4 gol - 2 asist

3. Ousmane Dembélé (Fransa) - 4 gol - 1 asist

4. Vinícius Júnior (Brezilya) - 4 gol - 1 asist

5. Erling Haaland (Norveç) - 4 gol - 0 asist

6. Deniz Undav (Almanya) - 3 gol - 2 asist

7. Johan Manzambi (İsviçre) - 3 gol - 1 asist

8. Ismaïla Sarr (Senegal) - 3 gol - 1 asist

9. Jonathan David (Kanada) - 3 gol - 0 asist

10. İsmail El-Sibari (Fas) - 3 gol - 0 asist

11. Mateus Konha (Brezilya) - 3 gol - 0 asist

12. Brian Proby (Hollanda) - 3 gol - 0 asist