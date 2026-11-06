“Bir anlaşmayla projemizi daha güçlü hâle getirmek”: Unai Emery, Aston Villa ile sözleşme görüşmelerini doğruladı

Unai Emery, Aston Villa Başkanı Nassef Sawiris ile yaptığı “çok olumlu” görüşmenin ardından kulüple yeni sözleşme için görüşmeler yürüttüğünü doğruladı. Görüşmelerin gelecek hafta da sürmesi planlanıyor. İspanyol teknik adam, Aston Villa’nın salı günü Barcelona’ya 3-0 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından pazar günü karşılaşacağı Manchester United ile anılıyor. Ancak Emery, hedefinin Villa Park’ta “daha güçlü” bir projeyi büyütmeye devam etmek olduğunu söylüyor.

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Emery, Villa başkanıyla sözleşme görüşmelerini doğruladı

Emery, Aston Villa'nın “daha güçlü” bir proje kurmayı hedeflediği süreçte yeni sözleşme için görüşmeler yapıldığını doğruladı. Kulüp, Villa'nın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilmesinin ertesi günü olan çarşamba günü, Emery'nin mevcut sözleşmesinin sona ereceği 2029 sonrasına yönelik uzun vadeli stratejisini görüşmek üzere bir toplantı yaptığını açıkladı.

PA'nın haberine göre henüz yeni bir sözleşme kesinleşmedi. Ancak kulüpteki uzun vadeli geleceği hakkında konuşan Emery, görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini açıkladı. Emery'nin adı, pazar günkü rakipleri Manchester United da dâhil olmak üzere birçok kulüple anıldı.

Emery, Sawiris ile “çok olumlu” bir görüşme yaptığını açıkladı

Emery şunları söyledi: “Hedefim, istikrarımızı sürdürmek, gelişmeye ve pek çok şeyi olumlu yönde inşa etmeye devam etmek. Bu çok büyük bir meydan okuma. Geçen yıl bizimle görüştükten sonra Villa Park'a daha fazla taraftar alabilmek için yeni bir tribün inşa etmeye karar verdiler. Bu, daha iyiye gitmek için atılmış açık bir adım.

“Bütçemizi her yıl nasıl artırdığımız, Avrupa'da oynayarak elde ettiğimiz performans ve oyuncuları geliştirip satarak, ardından genç yetenekleri transfer ederek gelirlerimizi nasıl yükselttiğimiz, gelecekte sürdürmemiz gereken süreç ve hedef bu. Nassef Sawiris ile iyi, çok iyi ve çok olumlu bir görüşme yaptım. Gelecek hafta yeniden konuşup görüştüğümüz her şeyi bir araya getirmeye çalışalım. Evet, bir anlaşmayla projemizi nasıl daha güçlü hâle getirebileceğimizi konuştuk.”

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Emery, yaşadığı zorluklara rağmen Manchester United'a karşı temkinli

Villa, ilk dokuz lig maçında yalnızca bir galibiyet alan ve ağustos ayında Ipswich'i yenen United karşısında beş maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek isteyecek. Ancak Villa, Old Trafford'da tüm kulvarlarda oynadığı son altı maçın tamamını kaybetti.

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Emery, Michael Carrick'in takımını hafife almıyor; hatta onu Barcelona ile aynı seviyede görüyor. Emery sözlerine şöyle devam etti: “Dört yıldır orada bir maç bile kazanamadık. Bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar. Ligde istikrarlı değillerdi ama bunu yeniden yakalamaları gerekir. Umarım bunu bize karşı yapmazlar. Barcelona'ya karşılaştığımız takımın seviyesi nedeniyle kaybettik; bu, Şampiyonlar Ligi'ndeki en üst seviye. Man United, Barcelona ile aynı seviyede.”

Emery ve Villa'yı sırada ne bekliyor?

Villa, Lamine Yamal'ın açılış golü ve Raphinha'nın iki golüyle Şampiyonlar Ligi'ndeki kusursuz başlangıcının sona erdiği salı günkü yenilginin ardından toparlanmak için pazar günü Old Trafford'a gidecek. Emery, “Ben çok talepkârım. Pazar günkü bir sonraki sınavımız, sürdürdüğümüz sürecin bir parçası ve salı günü Barcelona'ya karşı yaptığımızdan daha iyisini yapmaya çalışacağız” dedi.

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Sawiris ile yeni sözleşme görüşmeleri gelecek hafta devam edecek.