Gazetenin aktardığı bilgilere göre, son aday kadroların ardından 30 yaşındaki DFB oyuncusunun sabrı kurum içinde taştı. Buna göre Sane, kısa süreli oyuna girişler için bir oyuncu olarak görülmediğini yüksek sesle vurguladı ve bunun sportif beklentilerine uymadığını belirtti.

Boğaz'da suların ısındığını daha önce gazeteci Ali Naci Kücük'ün haberi de doğrulamıştı. Buna göre kanat oyuncusu, kulüp yöneticilerine, teknik direktör Okan Buruk'un planlarında artık yalnızca yan rolde kalması halinde erken ayrılık seçeneğini de gündeme getirdi.

Yeni sezona başlangıç Sane açısından olabilecek en hayal kırıklığı yaratan şekilde geçti. Buruk, Süper Lig'in 1. haftasında yükselen ekip Corum FK ile 2-2 berabere kalınan maçta onu ilk 11'de sahaya sürmüş ve 89 dakika görev vermişti. Ancak takımın genel olarak kısır kalan performansının ardından eski Bayern Münihli oyuncu için hissedilir sonuçlar doğdu.

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Galatasaray'da Leroy Sane son olarak üst üste iki kez yedek kulübesinde kaldı

Hem Erzurumspor karşısındaki 4-0'lık galibiyette hem de Göztepe'ye karşı alınan dramatik 3-2'lik zaferde Sane, maça önce yedek kulübesinde başladı. Erzurumspor maçında ancak 66. dakikada oyuna girdi, Göztepe karşısında ise 73. dakikada sahaya alındı. Ligde oynadığı üç maçın ardından hücum oyuncusu hâlâ ilk belirleyici anını bekliyor; şu ana kadarki hanesinde sıfır gol ve sıfır asist bulunuyor.

Galatasaray yönetimi, yükselen huzursuzluğa iddiaya göre hemen tepki verdi ve milli oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Sane'ye, kadro içindeki öneminin hâlâ ne kadar yüksek olduğu ve sezonun geri kalanında tam güven duyulduğu özellikle vurgulandı. Ardından durumun şimdilik biraz yatıştığı ifade edildi.

Alman milli oyuncu, Türkiye şampiyonuna ancak geçen yaz transfer olmuştu. Son haftalarda da yerel medyada onun durumu ve şampiyon teknik adam Buruk'un sistemindeki yeri üzerine sık sık tartışmalar yaşanıyordu.