22 yaşındaki oyuncu, Harsewinkel yakınlarındaki Doğu Vestfalya bölgesinde yer alan Marienburg’daki şık Klosterpforte Oteli’nde son günlerde tesadüfen bir zamanlar Cristiano Ronaldo’nun konakladığı odaya yerleşti.

Salı günü Bielefeld’de Gürcistan’a karşı oynanacak kritik Avrupa Şampiyonası eleme maçı öncesinde (18.00/ProSieben Maxx) ran’a konuşan Tresoldi, oda dağılımında “biraz şanslı” olduğunu söyledi. “Bu tamamen tesadüftü. Sadece oda kartımı aldım, gittim ve bir baktım kapının üstünde ‘Ronaldos room’ yazıyor. Onun çok fazla fotoğrafı asılı. Ben Messi hayranıyım ama yine de güzel.”

2024 Avrupa Şampiyonası sırasında Ronaldo, Portekiz Milli Takımı ile birlikte Doğu Vestfalya’da kamp yapmıştı. İki yıl sonra ise Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı, galibiyetle Avrupa Şampiyonası biletini almayı hedefliyor. Tresoldi de 16 golle Pierre Littbarski’ye ait U21 rekorunu (18) zorlayabilir. Pazartesi günü bir kez daha vurguladığı gibi, Almanya ya da doğduğu ülke İtalya arasında kararını ancak yazın Arnavutluk ve Sırbistan’da düzenlenecek finallerden sonra verecek (16 Haziran-3 Temmuz).

Tresoldi gelecekte hangi A Milli Takım’da oynayacak?

“Kesinlikle U21 Avrupa Şampiyonası’nda oynayacağım, tabii eğer katılmaya hak kazanırsak ama ben bunu bekliyorum” diyen Tresoldi, son dönemde A Milli Takım Teknik Direktörü Jürgen Klopp ile herhangi bir temasının olmadığını belirtti. Kampın başında kalbinin “50:50” olduğunu söylediğini hatırlatan Tresoldi, bu konuda “çok fazla bir şeyin değişmediğini” ifade etti.

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Antonio Di Salvo da bu nedenle onu “şimdilik mümkün olduğunca rahat bıraktıklarını” söyledi. Tom Bischof’un yokluğunda Tresoldi’nin kaptanlık bandını takmasının da “onu bir gün nerede görmek istediğimin zaten yeterince açık bir işareti” olduğunu belirten genç milli takım teknik direktörü, “O klasik bir santrfor, elimizde bundan çok fazla yok. A Milli Takım’da oynamak için kesinlikle yeterince iyi” dedi.

Takım arkadaşları da aynı görüşte. U21 savunmacısı Joshua Quarshie, “O son derece rahat bir tip, futbolu gerçekten seviyor ve her zaman olduğu gibi kalacak” derken, “Hepimiz ondan çok faydalanıyoruz” ifadelerini kullandı.