Bir Alman gazetesi olan "Bild", dünyanın en iyi 21 genç oyuncusunu seçti ve listeye iki Arap oyuncu damga vurdu

Dünya bugün, çarşamba günü "Dünya Gençlik Günü"nü kutladı ve bu vesileyle Alman "Bild" gazetesi, dünyada 21 yaş altındaki en iyi 21 futbolcuyu seçerek onları "futbolun geleceği" olarak nitelendirdi.

Gazete, Barcelona'nın iki yıldızı Lamine Yamal ve Pau Cubarsi'yi, Real Madrid'in 140 milyona kadrosuna kattığı Yan Diomande'nin hemen önüne yerleştirdi.

Bild gazetesi, Yamal'ın "yalnızca dünyada 21 yaş altındaki en iyi futbolcu değil, aynı zamanda genel anlamda en iyi futbolculardan biri" olduğunu ve stoperin "Dünya Kupası'nın en iyi genç futbolcusu" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Real Madrid'in son yıllarda genç oyuncu bölümüne büyük bir yatırım yapmadığı da dikkat çekiyor; söz konusu isim, 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick.

Aslında Almanya Ligi'nde başka isimler de öne çıktı, ancak hepsi İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan Lamine ve Cubarsi'nin izinden gidiyor.

Söz konusu üçlünün ardından dördüncü sırada, 20 yaşındaki Fransız milli oyuncu Warren Zaïre-Emery geliyor; kendisi "bu listede Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanan tek isim ve bunu çocukluk kulübü" Paris Saint-Germain ile başardı.

Chelsea'nin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Estêvão beşinci sırada yer alıyor ve "futbol sanatına dokunuşuyla Brezilya'nın büyük umudu; Xabi Alonso yönetiminde kısa sürede hücumun bir yıldızı olacak" şeklinde değerlendiriliyor.

Ayoub Bouaddi listede parlıyor

Lille forması giyen 18 yaşındaki Faslı milli orta saha oyuncusu Ayoub Bouaddi, "son Dünya Kupası'nda öne çıktı".

Bournemouth forması giyen ve Barcelona ile adı anılan 20 yaşındaki Fransız forvet Eli Junior Kroupi yedinci sırada; Freiburg'dan 60 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya katılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yohann Manzambi ise sekizinci sırada yer alıyor.

Hamburg'a kiralık gittiği dönemdeki performansının ardından Brighton forması giyen 19 yaşındaki Hırvat stoper Luka Vušković, bu listede dokuzuncu sırada bulunuyor.

Bournemouth forması giyen 20 yaşındaki Brezilyalı forvet Ryan, bu listede onuncu sırada yer alıyor.

En iyi 10 oyuncu listesinin dışında, Bayern'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Lennart Karl'ın adı zikredildi; kendisi "listedeki yalnızca iki Alman'dan biri".

2024 yılında Real Madrid yerine Manchester United'ı tercih eden 20 yaşındaki Fransız stoper Leny Yoro, on ikinci sıradaki oyuncu.

2025 yılında kulübün 20 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığından beri Porto forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Victor Froholdt, on üçüncü sırada yer alıyor.

Newcastle forması giyen 20 yaşındaki Fildişi Sahilili sol kanat oyuncusu Bazoumana Touré de listede on dördüncü sırada bulunuyor.

Eintracht Frankfurt'ta parlayan 20 yaşındaki Türk dripling ustası Uzun, on beşinci sırada geldi.

Arsenal forması giyen 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncu Myles Lewis-Skelly on altıncı sırada yer alarak "listedeki tek bek" oluyor.

Cezayirli İbrahim Maza varlığını kanıtlıyor

Bayer Leverkusen'de öne çıkan 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu İbrahim Maza, "Hertha Berlin'deki çıkışından bu yana" Almanya Ligi'ndeki ikinci sezonunun ardından on yedinci sırada yer alıyor.

18 yaşındaki Arjantinli milli ofansif orta saha oyuncusu Franco Mastantuono on sekizinci sırada bulunuyor; Köln forması giyen 19 yaşındaki "dinamik" Alman kanat oyuncusu Said El Mala ise listede on dokuzuncu sırada yer alıyor.

Chelsea ile forma giyecek olan 19 yaşındaki Portekizli sağ kanat oyuncusu Geovany Quenda, en iyi 20 oyuncu listesini kapatıyor.

Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jobe Bellingham ise 21. sırayı işgal ederek listenin sonunda yer alıyor.