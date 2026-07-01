Dijital çağın karanlık yüzünü yansıtan bir olayda, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bünyesindeki Sosyal Medya Koruma Servisi, Dünya Kupası grup aşaması sırasında hem oyuncuları hem de taraftarları hedef alan yoğun bir nefret söylemi dalgasının kaydedildiğini ortaya koydu.

FIFA’nın izleme sistemleri, Uluslararası Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan resmi bir raporda, çeşitli sosyal medya platformlarında yaklaşık 89 bin hakaret içeren paylaşım ve yorum tespit etti. Bu paylaşımların onda birinden fazlasının açıkça ırkçı saiklere dayandığını ve ırkçılığın, kurallara aykırı mesajların toplamının %11’ini oluşturarak hakaret içeren içeriklerin en büyük kısmını oluşturduğunu belirtti.

FIFA, bu rakamın sadece geçici bir istatistik olmadığını, 2022 Katar Dünya Kupası sırasında kaydedilen rakamlara kıyasla %3'lük bir artışa işaret ettiğini açıkladı. Bu durum, dijital ortamda ırkçı tacizin giderek arttığını ve oyuncuların güvenliği ile ruh sağlığı için gerçek ve sürekli bir tehdit haline geldiğini teyit ediyor.

Otomatik analize tabi tutulan altı milyon paylaşım ve yorumdan 225 bininin ayrıntılı soruşturmaya alındığı belirtildi. Buna bağlı olarak, 89 binden fazla incitici içerik silinirken, denetim ve koruma sürecinin bir parçası olarak 181 bin nefret dolu yorum önleyici olarak gizlendi.

FIFA’nın çabaları sadece silme ve gizlemeyle sınırlı kalmadı; federasyon, faaliyetleri hakkında soruşturmaya devam etmek üzere 1.000 şüpheli hesap belirlediğini duyurdu. Daha da önemlisi, gelişmiş sosyal medya yönetim sistemi, kolluk kuvvetleri adına dijital kanıtları toplamak ve belgelemek üzere çalışıyor.

Bir adım daha ileri giderek, Koruma Servisi, gerekli yasal şartları ve kriterleri karşılayan 100'den fazla vakayı tespit ettiğini doğruladı. Bu vakalar, sahiplerine karşı dava açılması amacıyla resmi olarak ilgili adli makamlara sevk edilecek; bu da dijital alanın hesap verilmeden serbestçe kullanılabilecek bir alan olmadığına dair net bir mesaj niteliğinde.