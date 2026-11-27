Reklam

Harry Kane aylarca Bayern Münih'ten uzak kalacak. Kışın yerine biri alınacak mı? Olası isimlere bakmanın tam zamanı!

Ballon d'Or'u yeni kazanmış bir oyuncunun yerini doldurmak hiçbir zaman kolay değildir. Öyle olsaydı zaten dünyanın en iyi futbolcusu olmazdı. Ancak Bayern Münih'in sorunu, Harry Kane'in yerine oynayacak futbolcunun ondan çok daha düşük seviyede olması değil. Geçen sezon bu durumdaki Nicolas Jackson bile Münih ekibi için 11 gol atmıştı. Asıl sorun, Kane'in yerini doldurabilecek gerçek bir alternatifin bulunmaması.

Jackson'ın kiralık sözleşmesi yazın sona erdikten sonra yeni bir yedek forvet transferi gündeme gelmişti. Ancak kulüp yönetimi sonunda bundan vazgeçti ve ihtiyaç halinde farklı mevkilerde oynayabilen Serge Gnabry ile Ismael Saibari'yi forvette denemeye güvendi. Şimdi ise Kane, sindezmoz bağındaki yırtık nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyecek ve geçici çözümler olarak düşünülen Gnabry ile Saibari de oynayacak durumda değil.

Uyluk sakatlığı yaşayan Gnabry, ocak başında sezonun ikinci yarısı başladığında dönebilir. Sindezmoz bağında yırtık bulunan Saibari'nin ise şubatta dönmesi bekleniyor. Kane'de olduğu gibi, sahalara döndükten sonra ne kadar çabuk tam kapasiteyle oynayabilecekleri ve en üst seviyelerine ulaşabilecekleri doğal olarak belirsiz. Teknik direktör Vincent Kompany, 1. FC Köln ve OSC Lille maçlarında Lennart Karl, Tom Bischof ve Konrad Laimer'i forvette denedi ancak pek başarılı olamadı. 16 yaşındaki büyük yetenek Bastian Assomo, iyi bir hazırlık dönemi geçirmesine ve etkileyici bir gol serisi yakalamasına rağmen nedense A takımda henüz hiç rol almıyor.

Reklam Reklam

Münih ekibi, sezon hedeflerini ciddi biçimde tehlikeye atmamak için kış transfer döneminde Kane'in yerini dolduracak bir oyuncu almalı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl ile sportif direktör Christoph Freund, bu yöndeki değerlendirmeleri henüz doğrulamak istemiyor. Ancak muhtemelen piyasayı çoktan araştırmaya başladılar. Biz de olası isimlere bakalım.

Related Topics

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Bayern Münih: Hangi kulüpsüz oyuncular transfer edilebilir?

En kolay seçenek, kuşkusuz kulüpsüz bir oyuncuyla anlaşmak olur. Avantajı şu: Bonservis bedeli ödenmez ve oyuncu, en azından ülke içindeki organizasyonlarda ocak ayındaki transfer döneminin başlamasını beklemeden hemen forma giyebilir. Dezavantajı ise son haftalarda takımla antrenman yapmamış ve tam olarak hazır olmayabilecek olması. Yine de ilgi çekici seçenekler var.

Örneğin 2022'de dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Karim Benzema. 38 yaşındaki Fransız oyuncu, yazın Al-Hilal'den ayrıldığından beri kulüpsüz. Ancak son olarak Suudi Arabistan düzeyinde maaşlar alıyordu. Mauro Icardi (33, son kulübü Galatasaray) ve Anthony Martial (30, son kulübü CF Monterrey) de kulüpsüz. Martial, Manchester United'da oynadığı dönemde de Münih'e olası bir transferle ilişkilendirilmişti.

Reklam

Aralık sonunda eski bir tanıdığın da sözleşmesi bitiyor: Eric Maxim Choupo-Moting. Şu anda 37 yaşında olan oyuncu, 2020-2024 yılları arasında Münih ekibinde forma giymişti. Başlangıçta Robert Lewandowski'nin yedeği olarak görevini kusursuz yerine getirmiş, ancak maliyetli bir sözleşme uzatmasının ardından sakatlık sorunları yaşamıştı . Bu sezon RB New York formasıyla, çoğu kısa süreli 23 maçta beş gol attı. Sky'a göre Choupo-Moting'in adı Bayern Münih içinde şimdiden görüşüldü .

IMAGO

Bayern Münih: Tresoldi veya Ebnoutalib geleceğe dönük transferler olabilir mi?

Daha uzun vadeli bir gelecek vadeden forvet transferi de düşünülebilir. Yalnızca acil ihtiyaçta Kane'in yerini doldurmakla kalmayıp orta vadede ona alternatif olabilecek, uzun vadede ise belki de halefi olarak yetiştirilebilecek biri. Bu senaryodaki ideal çözüm Nicolo Tresoldi olurdu. 22 yaşındaki oyuncu Club Brugge'de durmadan gol atıyor ve hem Almanya'nın hem de İtalya'nın en büyük forvet umudu olarak görülüyor .

Reklam

Ancak Kane döndükten sonra Tresoldi, Bayern Münih'te ister istemez başlangıçta uzun süre yedek kulübesinde oturacak. Buna razı olup olmayacağı belirsiz. Club Brugge ile sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor ve bonservisi muhtemelen en az 40 milyon avro tutar. Hassas nokta şu: Tresoldi'nin menajerliğini, Jamal Musiala'nın işleriyle de ilgilenen 11WINS ajansı yapıyor. Musiala hakkındaki güncel tartışmalar nedeniyle Münih ekibi ile 11WINS arasındaki ilişkiler gergin . Yine de çarşamba günü yayımlanan açıklamada "yapıcı bir diyalog"dan söz ediliyor.

Millî forvet Younes Ebnoutalib de Tresoldi ile aynı tür transfer hedefleri arasında. 23 yaşındaki oyuncu, 2031'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon 12 resmî maçta sekiz gol attı. Ebnoutalib'in adı bir süredir Borussia Dortmund ile anılıyor. BVB sportif direktörü Ole Book da onu SV Elversberg'de birlikte çalıştıkları dönemden tanıyor. Sport Bild'e göre Bayern Münih de artık transfer yarışında . Olası bonservis bedelinin 30 ila 40 milyon avro olabileceği konuşuluyor.

Reklam

Münih ekibinin 2025 yazında transfer etmek için yoğun çaba gösterdiği Nick Woltemade ise seçenekler arasında değil. 24 yaşındaki oyuncu şu anda Newcastle United'dan kiralık olarak Juventus'ta oynuyor ve başlangıçtaki zorlukların ardından son dönemde performansını yükseltti. Ancak sezon başında Newcastle forması da giydiği için Woltemade bu sezon Bayern Münih adına oynama hakkına sahip olmayacak. Bu nedenle kış transferi için söz konusu değil.

IMAGO

Bayern Münih ile başka hangi forvetlerin adı anılıyor?

Sasa Kalajdzic (29) için durum farklı. İki metre boyundaki uzun forvet, VfB Stuttgart'taki parlak döneminin ardından Bayern Münih'in adayları arasına girmiş, ancak 2022'de Wolverhampton Wanderers'a transfer olmuştu. Trajik bir sakatlık serisinin ardından Kalajdzic, son dönemde ülkesi Avusturya'da LASK formasıyla yeniden yükselişe geçti. Sky yorumcusu Dietmar Hamann kısa süre önce Münih ekibinin ilgisinin yeniden canlanmış olabileceğini öne sürdü . Kalajdzic ise "Bu elbette beni onurlandırıyor" yanıtını verdi. "Ama ilgimi çekmiyor."

Reklam

Son günlerde, güvenilirlikleri değişen çeşitli transfer uzmanları ve portallar tarafından çok sayıda başka forvetin de adı Bayern Münih ile anıldı.

Örneğin Folarin Balogun (25): ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesinin ardından geri çekilen men cezasıyla Dünya Kupası'nda ünlenen oyuncu, şu anda AS Monaco'da yalnızca sonradan oyuna giriyor. Gabriel Jesus (29) da Barcelona'da ilk 11'in değişmez isimlerinden değil. Peki Joshua Zirkzee'nin (25) dönüşüne ne dersiniz? Bir zamanlar Bayern Münih'te A takıma yükselmeyi başarmıştı; 2024'ten beri ise Manchester United'da zorlanıyor.

Reklam

Hepsinin potansiyeli var, ancak şu anda en iyi formlarından çok uzaktalar. Amine Gouiri (26) içinse durum farklı. Cezayir millî takımında oynayan futbolcu, Olympique Marseille'de güçlü bir sezon geçiriyor ve hem santrforda hem de sol kanatta görev yapabilir.