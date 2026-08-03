FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun koltuğu ciddi biçimde sallanıyor, ancak o her koşulda bir kişinin desteğine güvenebilir. The Telegraph’a göre Donald Trump, İsviçrelinin dünya futbolunun patronu olarak kalmasında önemli bir rol oynayabilir.

Infantino, kısa süre önce Dünya Kupası’nın ticari haklarını kısmen yatırımcılara satmaya yönelik tartışmalı planı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Yaklaşık 15 milyar dolarlık o dev proje, futbol dünyasından gelen güçlü itirazların ardından rafa kalktı ve FIFA patronu da öneriyi geri çekmek zorunda kaldı.

Ancak kulislerde Trump’ın Infantino’ya hâlâ güvendiği konuşuluyor. İkili, son yıllarda özellikle 2026 Dünya Kupası’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenmesi sürecinde dikkat çekici derecede yakın bir ilişki kurdu. Amerikan yönetimi içinde, Infantino’nun “üzerine düşeni yaptığı” ve bu nedenle sadakat görebileceği yönünde görüşler dile getiriliyor.

Bu ilişki, yıllar içinde giderek daha görünür hâle geldi. Nitekim Infantino, Dünya Kupası kura çekimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri başkanına yeni “barış ödülü”nü takdim etti. Trump’ın geçmişte Infantino’yu Birleşmiş Milletler içinde üst düzey bir görev için bile düşündüğü de öne sürülüyor.

The Telegraph’a konuşan bir kaynak, “Başkanın ona yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapacağından eminim” dedi. “Başkanın onunla ilgili fikrini değiştireceğini sanmıyorum, çünkü o sadık bir insan. Gianni, Dünya Kupası’nı gerçekten Amerika Birleşik Devletleri için aldı. Biz de bunun kıymetini biliyoruz.”

Trump’ın FIFA içinde oy hakkı ya da olası bir seçim üzerinde doğrudan etkisi bulunmasa da, Infantino’ya verdiği destek yine de ciddi ağırlık taşıyabilir. Amerikan başkanı, geniş bir uluslararası ağa sahip ve dünya futbolunun patronu içinde oy hakkı bulunan çeşitli ülkeler üzerinde etkiye sahip. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri’nin, 2026 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması sayesinde dünya futbolunda önemli bir rol üstlenmesi de bu denklemde etkili oluyor.

Bu sırada Infantino’ya yönelik muhalefet özellikle Avrupa’da büyüyor. UEFA baskıyı artırıyor ve Infantino’yu devirmek için olasılıkları araştırıyor. Bu süreçte, FIFA içindeki oyların büyük bölümünün bulunduğu Afrika ve Asya’dan gelecek desteğe özellikle odaklanılıyor.