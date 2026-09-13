Manchester United'ın eski yıldızı Gary Neville, bu akşam İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasının ardından büyük öfkesini dile getirdi.

Manchester City, Manchester derbisini konuk olduğu Manchester United karşısında tek golle heyecanlı bir şekilde kazandı. Old Trafford'da bugün, pazar günü İngiltere Premier Lig'in dördüncü haftası kapsamında oynanan karşılaşmayı City lehine sonuçlandırdı.

Manchester City'nin tek golünü, altı pas içine gönderilen bir ortayı değerlendiren Norveçli Erling Haaland 60. dakikada kaydetti.

Gol başlangıçta yardımcı hakemin ofsayt gerekçesiyle bayrak kaldırması üzerine iptal edildi, ancak video teknolojisinin devreye girmesiyle golün sonunda geçerli sayılmasına karar verildi.

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Premier Lig birliği, oyuna ilişkin analizinde şunları söyledi: "Erling Haaland bir gol kaydederek Manchester City'yi öne geçiriyor, ancak yardımcı hakem Norveçli oyuncunun ofsaytta olduğunu belirtmek için bayrağını kaldırıyor."

Şu ifadeleri ekledi: "Video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), ofsayt gerekçesiyle golün geçerli sayılmaması yönündeki hakem kararını inceledi ve Haaland'ın doğru pozisyonda olduğuna karar vererek golün geçerli sayılmasını önerdi."

Şöyle devam etti: "Ayrıca video yardımcı hakem teknolojisi (VAR), Enzo Fernandez'in ofsayt pozisyonunda bulunmasına rağmen topa oynamadığını değerlendirdi."

Gary Neville ise Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Golü geçerli saydılar. Kafam karıştı. Ofsayt kuralının bana açıklanmasına ihtiyacım var."

Neville şunları ekledi: "Yetkililer bu gol konusunda tedirgin olacaklar; geriye dönüp baktıklarında bu konuda hata yaptıklarını anlayacaklar."

Şöyle sürdürdü: "Soru şu: Ofsaytta bulunan Fernandez, Lisandro Martinez'in topa ulaşmasını engelliyor mu? Evet, engelliyor."

Taraftarlar ise bu karar nedeniyle hakem Michael Oliver'ı ve video yardımcı hakem teknolojisi yetkililerini eleştirdi. Manchester United'ın eski yıldızı Roy Keane de Enzo'nun oyuna açıkça müdahale ettiğini düşünenler arasındaydı.

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