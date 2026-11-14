Cristiano Ronaldo’nun millî takımı bırakmasının ardından Portekiz resmen yeni bir döneme girdi. Ancak efsanevi forvetin mirası, millî takımın ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde Danimarka ile oynayacağı maç öncesinde, CR7’nin 7 numaralı formasının kendine özgü versiyonunun eşsiz kalmasını sağlamak için ikonik 7 numaralı formanın tasarımında özel bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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CR7 için özel bir grafik saygı duruşu

Portekiz millî takımı, tarihinin en büyük oyuncusunun ayrılışının ardından 7 numaranın bir daha asla eskisi gibi olmayacağına karar verdi. Takım Braga'da Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanırken yetkililer, 7 rakamının yazı tipinde özel bir değişiklik yapıldığını açıkladı. Rakamın içinde artık küçük bir çizgi bulunuyor. Bu ince ama anlamlı grafik ayrıntı, Ronaldo'nun tarihî millî takım kariyeri boyunca giydiği 7 numarayı gelecekteki versiyonlarından ayırmayı amaçlıyor. Böylece rekorlarıyla özdeşleşen tasarım yalnızca onun dönemine ait kalacak.

Bu görsel değişiklik, uluslararası futbolda standartları yeniden belirleyen oyuncuya kalıcı bir saygı göstergesi niteliğinde. Portekiz Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesapları, Portekiz hesabında görüldüğü üzere değişikliği şu mesajla paylaştı: "Yeni bir 7'yi ilk kez kullanma zamanı. Çünkü biri sonsuza dek yaşayacak." Federasyon, 7 rakamının içinden bir çizgi geçirerek Portekiz'in geçmişi ile geleceği arasında görsel bir sınır oluşturdu.

Braga'da maç günü kutlamaları

Tasarımdaki değişiklik, Ronaldo'nun millî takıma vedası için planlanan daha geniş kapsamlı kutlamaların yalnızca bir parçası. Danimarka maçının başlama vuruşundan önce Portekiz kadrosundaki herkes, birlik ve minnettarlık göstergesi olarak 7 numaralı formayla sahaya çıkacak. Saygı duruşu maç başladıktan sonra da sürecek. Karşılaşmanın yedinci dakikasında oyun planlı olarak altmış saniye durdurulacak ve Estadio Municipal de Braga'daki taraftarlar eski kaptanlarını son kez ayakta alkışlayabilecek.

Bu jestler, Ronaldo'nun 5 Kasım'da millî takım görevlerini bırakacağını açıklamasının ardından geldi. Kararından önce, teknik direktör Jorge Jesus ile arasında sorunlar yaşandığı bildirilmişti. Deneyimli forvetin antrenman kampından erken ayrılması da bu sürecin bir parçasıydı. Kariyerinin son döneminde yaşanan tartışmalara rağmen Portekiz'i Euro 2016'da ve iki kez Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Ronaldo'nun etkisi tartışılmaz.

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7 numaranın kalıcı varisi aranıyor

Formanın tasarımı değişse de UEFA'nın kadrolardaki oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılmasını zorunlu kılan kuralları nedeniyle 7 numara kullanılmaya devam edecek. Bu millî maç arası için ünlü formayı giyme sorumluluğu Club Brugge kanat oyuncusu Carlos Forbs'a verildi. Ancak diğer deneyimli yıldızların yokluğunda Forbs geçici bir çözüm olarak görülüyor. Takım içindeki hiyerarşi, sakat oyuncuların dönüşü ve Jesus'un uzun vadeli taktik planlarını netleştirmesinin ardından numaranın daha kalıcı bir sahibinin olacağını gösteriyor.

Gelecek maçlar POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

AC Milan yıldızı Rafael Leao, 7 numarayı kalıcı olarak devralacak başlıca aday olarak görülüyor. Ancak sakatlığı nedeniyle mevcut maçlarda forma giyemiyor. Bu sırada Jorge Jesus, kadro sınırına uymak için Goncalo Inacio ve Matheus Fernandes gibi oyuncuları dışarıda bırakarak maç kadrosu konusunda zor kararlar vermek zorunda kaldı. Formanın yeni versiyonunu kim giyerse giysin, Ronaldo'nun 146 golü ve 234 millî maçı gelecek nesil için aşılması güç bir ölçüt olacak.