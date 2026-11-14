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Portugal v Wales - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Bir 7 numara, bir efsane, sonsuza dek! Portekiz, Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmak için ikonik forma numarasında kalıcı bir değişikliğe gidiyor

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Cristiano Ronaldo’nun millî takımı bırakmasının ardından Portekiz resmen yeni bir döneme girdi. Ancak efsanevi forvetin mirası, millî takımın ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek. Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde Danimarka ile oynayacağı maç öncesinde, CR7’nin 7 numaralı formasının kendine özgü versiyonunun eşsiz kalmasını sağlamak için ikonik 7 numaralı formanın tasarımında özel bir değişikliğe gidildiğini açıkladı.

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CR7 için özel bir grafik saygı duruşu

Portekiz millî takımı, tarihinin en büyük oyuncusunun ayrılışının ardından 7 numaranın bir daha asla eskisi gibi olmayacağına karar verdi. Takım Braga'da Danimarka ile karşılaşmaya hazırlanırken yetkililer, 7 rakamının yazı tipinde özel bir değişiklik yapıldığını açıkladı. Rakamın içinde artık küçük bir çizgi bulunuyor. Bu ince ama anlamlı grafik ayrıntı, Ronaldo'nun tarihî millî takım kariyeri boyunca giydiği 7 numarayı gelecekteki versiyonlarından ayırmayı amaçlıyor. Böylece rekorlarıyla özdeşleşen tasarım yalnızca onun dönemine ait kalacak.

Bu görsel değişiklik, uluslararası futbolda standartları yeniden belirleyen oyuncuya kalıcı bir saygı göstergesi niteliğinde. Portekiz Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesapları, Portekiz hesabında görüldüğü üzere değişikliği şu mesajla paylaştı: "Yeni bir 7'yi ilk kez kullanma zamanı. Çünkü biri sonsuza dek yaşayacak." Federasyon, 7 rakamının içinden bir çizgi geçirerek Portekiz'in geçmişi ile geleceği arasında görsel bir sınır oluşturdu.

Braga'da maç günü kutlamaları

Tasarımdaki değişiklik, Ronaldo'nun millî takıma vedası için planlanan daha geniş kapsamlı kutlamaların yalnızca bir parçası. Danimarka maçının başlama vuruşundan önce Portekiz kadrosundaki herkes, birlik ve minnettarlık göstergesi olarak 7 numaralı formayla sahaya çıkacak. Saygı duruşu maç başladıktan sonra da sürecek. Karşılaşmanın yedinci dakikasında oyun planlı olarak altmış saniye durdurulacak ve Estadio Municipal de Braga'daki taraftarlar eski kaptanlarını son kez ayakta alkışlayabilecek.

Bu jestler, Ronaldo'nun 5 Kasım'da millî takım görevlerini bırakacağını açıklamasının ardından geldi. Kararından önce, teknik direktör Jorge Jesus ile arasında sorunlar yaşandığı bildirilmişti. Deneyimli forvetin antrenman kampından erken ayrılması da bu sürecin bir parçasıydı. Kariyerinin son döneminde yaşanan tartışmalara rağmen Portekiz'i Euro 2016'da ve iki kez Uluslar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyan Ronaldo'nun etkisi tartışılmaz.

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7 numaranın kalıcı varisi aranıyor

Formanın tasarımı değişse de UEFA'nın kadrolardaki oyuncuların 1'den 23'e kadar numaralandırılmasını zorunlu kılan kuralları nedeniyle 7 numara kullanılmaya devam edecek. Bu millî maç arası için ünlü formayı giyme sorumluluğu Club Brugge kanat oyuncusu Carlos Forbs'a verildi. Ancak diğer deneyimli yıldızların yokluğunda Forbs geçici bir çözüm olarak görülüyor. Takım içindeki hiyerarşi, sakat oyuncuların dönüşü ve Jesus'un uzun vadeli taktik planlarını netleştirmesinin ardından numaranın daha kalıcı bir sahibinin olacağını gösteriyor.

Gelecek maçlar
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POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

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AC Milan yıldızı Rafael Leao, 7 numarayı kalıcı olarak devralacak başlıca aday olarak görülüyor. Ancak sakatlığı nedeniyle mevcut maçlarda forma giyemiyor. Bu sırada Jorge Jesus, kadro sınırına uymak için Goncalo Inacio ve Matheus Fernandes gibi oyuncuları dışarıda bırakarak maç kadrosu konusunda zor kararlar vermek zorunda kaldı. Formanın yeni versiyonunu kim giyerse giysin, Ronaldo'nun 146 golü ve 234 millî maçı gelecek nesil için aşılması güç bir ölçüt olacak.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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