Trabzonspor taraftarları Antalyaspor maçının son anlarında sahaya girdi

Trabzonspor'un 2-2 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor karşılaşmasının son anlarında futbol sahalarında çok ender rastlanabilecek bir durum yaşandı.

Trabzonsporlu taraftarlar maçın duraklama anları oynanırken, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın son düdüğü çaldığını zanneden binlerce taraftar sahaya girdi.

Maçın yaklaşık beş dakika duraklamasına neden olan bu olayın ardından iki takım oyuncuları yedek kulübesine dönerken, Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin yaşananlara tepki gösterdi. Genç teknik direktörün güçlükle sakinleştirilmesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti ve duraklamaların son dakikaları oynandı.

Medical Park Stadyumu'nun anons görevlisi sahaya giren binlerce taraftarın sahayı boşaltmasında önemli bir rol oynadı.

Havai fişek şöleni

Yaşanan bu olay sırasında iki takım futbolcuları da herhangi bir zarar görmezken, son düdüğün gerçekten çalmasının ardından taraftarlar bir kez daha sahaya girdi ve Medical Park Stadyumu adeta panayır yerine döndü.

Stadyumun yanı sıra Trabzon'daki millet bahçesinde de toplanan bordo-mavili taraftarlar maçın son düdüğünden itibaren büyük bir sevinç yaşadı.

Trabzon'un yanı sıra başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında kutlanan şampiyonlukta havai fişeklerle görsel şölenler oluşturulurken, Trabzonsporlu taraftarlar yıllar sonra gelen şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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