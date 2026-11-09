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1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
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Bini aşan bir rakam: Manuel Neuer'in sakatlıklarının arkasındaki acı verici hikaye

M. Neuer
Mainz 05 - Bayern Münih
Mainz 05
Bayern Münih
Bundesliga
Almanya

1222 günlük yokluk

Bayern Münih, kaptanı ve deneyimli file bekçisi Manuel Neuer'in sakatlanmasıyla yeni ve acı bir darbe aldı. 40 yaşındaki oyuncunun sakatlıklarla yaşadığı çile yeniden gün yüzüne çıktı; zira son yıllarda kariyeri, Bavyera ekibiyle çıktığı maçların istikrarını etkileyen uzun bir yokluk serisine dönüşmüştü.

Alman "Bild" gazetesi, Neuer'in cumartesi günü Bundesliga kapsamında oynanan ve Bayern Münih'in 2-1 kazandığı Mainz maçında sağ ayağındaki tendonlardan birinde kısmi yırtık yaşadığını aktardı.

Gazetenin bilgilerine göre, Alman file bekçisi iki aya varan bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu durum, önümüzdeki dönemde kaptanının hizmetlerinden mahrum kalacak takım için yeni bir darbe niteliğinde.

Bild, Neuer'in sakatlıklar nedeniyle yaşadığı çilenin boyutunu da ortaya koyarak, son sakatlığından önceki yokluk sürelerinin 1222 güne ulaştığını belirtti. Bu rakam, deneyimli file bekçisini kariyeri boyunca kovalayan fiziksel sorunların büyüklüğünü yansıtıyor ve sakatlıklarla dolu tıbbi geçmişine yeni bir bölüm ekliyor.

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