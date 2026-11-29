Reklam

İtalya Tenis Federasyonu Başkanı Angelo Binaghi sözünü sakınmamasıyla tanınıyor. Bugün de Bologna'da sona ermek üzere olan Davis Kupası'nı değerlendirip İtalyan tenisinin hedeflerini ortaya koyarken futbol dünyasına bir kez daha taş attı.

Televizyon yayın hakları ve büyük turnuvaların şifresiz yayımlanması hakkında konuşan Binaghi, tenisçilerine futbolcularla aynı muamelenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, yayın hakları konusunda bir anlaşmaya varılırsa organizasyonlarının ikinci kanallarda değil, yayıncı kuruluşların ana kanallarında yayımlanmasını istiyor.

İTALYA'DA YENİ ATP 250 TURNUVASI: Binaghi, İtalya'da yeni bir ATP 250 turnuvası düzenleneceğini ve turnuvanın Treviso yakınlarındaki Roncade'de bulunan Ca' Tron'da yapılacağını yineledi. Turnuva, Haziran 2028'de ve 2029'da İtalya'da düzenlenecek. Anlaşmanın bir yıl daha uzatılması da mümkün. Turnuvaya, aynı zamanda çim kortlardaki yeni federasyon merkezi olacak H-Farm Campus ev sahipliği yapacak. Sözleşme, Bologna'daki Davis Kupası Final 8'in kapanış basın toplantısı sırasında imzalandı. Bu kapsamda H-Farm Sport Academy, altısı çim olmak üzere 14 tenis kortu inşa edecek.

DAVIS KUPASI FİNALLERİ: Binaghi, bu Davis Kupası organizasyonunun rakamlarını gururla paylaştı: "Neredeyse 56 bin seyirci ağırladık. Organizasyonlarımızda artık alışıldığı gibi seyircilerin çoğu, maçların oynandığı yerin dışından geldi. Yabancı seyirci oranı da Torino'dakinden (ATP Finalleri'nin düzenlendiği yer) daha yüksek. Bölgeye yaklaşık 149 milyon avroluk ekonomik katkı sağlandı. Bunun belediyenin ve bölge yönetiminin yatırımlarını karşılığını bulmuş hâle getirdiğini düşünüyorum. Devlet de aynı ölçüde memnun olabilir çünkü yatırılan tutarın yaklaşık dört katı kadar vergi geliri elde ettik."

Reklam Reklam

TELEVİZYONDA TENİS YAYINI ÜZERİNDEN FUTBOLLA POLEMİK: Binaghi, yayın hakları konusunda futbolla karşılaştırma yaparak Rai ve Mediaset'e de seslendi: "Şifresiz televizyon yayınlarının toplumsal etkisi kayda değer oldu. SuperTennis'te şifresiz yayın yapan bir kanal kurmamızın, İtalya'da tenisin gelişip büyümesindeki en önemli itici güç olduğunu düşünüyorum. Davis Kupası'nın şifresiz yayın haklarını mümkün olduğunca uzun süre elimizde tutmayı umuyoruz.



Bu hakları İtalya'nın en büyük yayın kuruluşları Rai ve Mediaset ile paylaşmaya hazırız, ancak maçların ana kanalda yayımlanması şartıyla. Cobolli ve Musetti'nin, Pio Esposito, Scamacca ve diğer futbolcularla aynı değerde olduğuna inanıyoruz. Onlar oynadığında da her seferinde kendilerini destekliyoruz."