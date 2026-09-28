Al Ahly'nin yıldızının, 11 Ekim'de oynanması planlanan Mısır Premier Ligi zirve mücadelesinde Zamalek karşısında forma giyemeyeceği görülüyor.

Medya mensubu Ahmed Şubeyr, Al Ahly'li üç oyuncunun, Tahir Muhammed Tahir, Faslı Aşraf Bin Şarki ve Kerim ed-Debis'in sakatlıklarının detaylarını açıkladı.

Şubeyr, bugün radyo programındaki açıklamalarında, Al Ahly kulübünün sağlık ekibinin sakatlanan oyuncuları hazırlamak için çabalarını yoğunlaştırdığını belirterek, kanat oyuncusu Tahir Muhammed Tahir'in, sağlık ekibinin zirve öncesinde yüzde 100 tam fiziksel ve teknik hazırlığa ulaşmasını sağlamak amacıyla hazırladığı özel bir rehabilitasyon programı kapsamında takım antrenmanına kademeli olarak dönmeye fiilen başladığını vurguladı.

Faslı oyuncunun şu anda Aşil tendonunda ağrılar ve iltihaplar yaşadığını, bunun da teknik ve sağlık ekibini onu tam olarak dinlendirmeye ve bu günlerde takım antrenmanlarına katılmamasına yönlendirdiğini ifade etti.

Bin Şarki'nin tam olarak iyileşmesi için 3 ila 5 gün süren bir dinlenme dönemine ve tedavi programına ihtiyaç duyduğunu, bunun da Zamalek maçına kesin olarak yetişeceği anlamına geldiğini ekledi.

Buna karşılık Şubeyr, sol bek Kerim ed-Debis'in zirve maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kerim ed-Debis'in yokluk süresini öğrenmek için doktorlarla iletişime geçtiğini, bu sürenin takım antrenmanına dönmeden önce iki ila üç tam hafta arasında olacağının kararlaştırıldığını, bunun da Zamalek karşısındaki zirve maçı için Al Ahly kadrosundan çıkarılması anlamına geldiğini belirtti.