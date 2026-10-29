Suudi Arabistan ve Hilal'in kaleci efsanesi Muhammed el-Deayea, Portekizli Nasr kaptanı Cristiano Ronaldo'nun futbol kariyerinde 1000. gole ulaşma becerisi konusundaki tartışmanın odağına yeniden döndü. Portekizli yıldıza açık bir meydan okuma içeren yeni açıklamalar yaptı; üstelik Ronaldo bu tarihi başarıya her zamankinden daha yakın olmasına rağmen.

El-Deayea'nın açıklamaları, Ronaldo'nun Khaleej karşısında parlayarak hat-trick yapmasının ardından geldi. Bu maç, özellikle Portekizli yıldızın yaşının ilerlemesine rağmen fileleri sarsmaya devam etmesiyle birlikte, beklenen binlik hedefe dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Ancak daha önce Nasr kaptanının bu rakama ulaşma becerisi konusunda şüphe dile getiren Hilal efsanesi, bu kez bahis konusundaki tutumunu belirlemek için yeni bir koşul ortaya koydu.

El-Deayea, Ronaldo'nun binlik hedefi konusundaki tutumunu değiştirdi

Ronaldo'nun 1000 gole ulaşma ihtimaline dair tartışmanın başında el-Deayea, Portekizli yıldızın bu başarıyı elde etme becerisi konusunda şüpheler dile getirmiş; yaş faktörü ile birkaç sezon boyunca gol atmaya devam etme gereğinin tarihi rakama ulaşmanın önünde engel teşkil edebileceğini değerlendirmişti.

Ancak Ronaldo'nun gol atmaya devam etmesi ve kariyerini en üst seviyede sürdürmeye bağlı kalması, Suudi Arabistan'ın kaleci efsanesini tutumunda daha fazla esneklik göstermeye itti; oyuncunun sahip olduğu olağanüstü fiziksel kondisyon ve kararlılık göz önünde bulundurulduğunda bu başarının elde edilebileceğini kabul etti.

Hilal efsanesinden çarpıcı bir koşul

El-Deayea, "Dawrina Gheir" programındaki görünümü sırasında Ronaldo'nun binlik hedefe ulaşma şansı konusunda yeni bir meydan okuma başlatarak şöyle konuştu: "Ronaldo kış dönemi öncesinde 15 gol atmazsa, 1000 gol barajını aşamaz."

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Bu açıklama, Nasr kaptanını dikkat çekici bir zaman temelli meydan okumayla karşı karşıya bırakıyor. Zira el-Deayea, tarihi rakama ulaşma ihtimalini, mevcut toplam gol sayısına ya da sahalarda birkaç yıl daha devam etme becerisine bakmakla yetinmek yerine, önümüzdeki dönemdeki gol ortalamasına bağlıyor.

Roshn Ligi'nin savunmaları hakkındaki tartışmayı alevlendiren alaycı bir yorum

El-Deayea'nın açıklamaları yeni koşulunu belirlemekle kalmadı; Suudi Profesyonel Roshn Ligi'ndeki bazı takımların savunma seviyesi hakkında alaycı bir yorum da ekledi: "Savunması bu halde takımlar olduğu sürece Ronaldo bin gole ulaşır."

Bu yorum, Suudi Ligi'ndeki rekabetin niteliği ve Ronaldo'nun elde ettiği gol fırsatlarının tarihi rakama giden yolculuğundaki etkisi üzerine, özellikle Khaleej karşısında attığı hat-trick'in ardından yeni bir tartışma kapısı aralıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Ronaldo, Roshn Ligi'nin 12. haftasında Nasr'ı Khaleej karşısında 5-3'lük galibiyete taşıyan bir hat-trick yaparak gol sayısını 885'e çıkardı.