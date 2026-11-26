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Manuel Neuer'in, ikinci çocuğunun doğumundan sonraki aylarda 23 yaşındaki bir kadınla birden fazla seyahate çıktığı öne sürüldü. BILD'e göre söz konusu kadın Neuer'in fizyoterapisti. Bayern Münih'in kalecisi, kısa süre önce Brezilya'da kadınla birlikte görüldü. İkilinin daha önce Sicilya'da da birlikte bulunduğu iddia ediliyor.

Neuer, kadınla Rio de Janeiro yakınlarında lüks bir tatil köyünde kaldı. İkilinin birlikte bir scooter üzerinde görüldüğü görüntüler bu hafta başında ortaya çıktı. BILD'e göre Brezilya'da birkaç gün birlikte geçirdiler.

Bu, birlikte çıktıkları ilk seyahat olmayabilir. Neuer ile kadının eylül sonu ve ekim başında Sicilya'da da birlikte kaldığı öne sürülüyor. BILD, Sicilya'nın Pachino kentindeki bir spor salonu çalışanının 2 Ekim'de Facebook'ta paylaştığı fotoğrafa dikkat çekiyor.

Seyahatlerin zamanlaması dikkat çekiyor. Neuer ile eşi Anika, ikinci çocukları olan oğullarını ağustos sonunda kucaklarına aldı. Çiftin, Mart 2024'te doğan Luca adında bir oğulları daha var. BILD, bu ayın başında evliliklerinin sona erdiğini bildirmişti.

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BILD'e göre Neuer, ikinci çocuklarının doğumundan birkaç gün sonra eşine evliliği sürdürmek istemediğini söyledi. Kaleci ve Anika, ayrılıklarıyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

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Alman spor gazetesi, 23 yaşındaki kadının Neuer'in fizyoterapisti olduğunu ve aralarındaki bağın iş ilişkisinin ötesine geçebileceğini yazıyor. Ancak bir ilişki yaşadıklarına dair henüz kanıt yok. Kadının kimliği de resmen açıklanmadı.

Neuer ve Anika, haberler hakkında henüz açıklama yapmadı. Bayern Münih de kalecinin seyahatlerinde kendisine eşlik eden kadınla ilgili iddialar hakkında konuşmadı.

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Brezilya seyahati, Neuer sakatlığından iyileşirken gerçekleşti. Kalecinin sağ ayağındaki bir tendon, 7 Kasım'da FSV Mainz 05'e karşı oynanan maçta kısmen yırtıldı.

Bayern, rehabilitasyonunu geçici olarak Münih dışında sürdürmesine izin verdi. Sportif direktör Max Eberl, kış arasındaki iyileşme sürecinde fazladan çalışması gerektiği için Neuer'in bir hafta dinlenebileceğini söyledi.