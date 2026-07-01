Bielsa ve Koeman’ın ardından… Dünya Kupası’nda yeni bir antrenman kurbanı

Sebastián Picassisi, Ekvador milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Meksika'ya 2-0 yenilerek 32'li turda elenmesinin ardından teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ekvador milli takımı, turnuvaya Meksika'nın başkenti Mexico City'den veda etti ve böylece, sözleşmesinin sadece Dünya Kupası'nın sonuna kadar geçerli olduğunu belirtmiş olan Pikassisi'nin milli takımla olan serüveni de sona erdi.

45 yaşındaki teknik direktör, maç sonrası düzenlediği ve New York Times gazetesi tarafından aktarılan basın toplantısında şunları söyledi: “Sözleşmem Dünya Kupası’nın bitimiyle sona erdi. Ekvador’un Dünya Kupası tarihindeki en iyi performansını sergileme sözümüzü yerine getiremedik ve bugün veda etme zamanı geldi.”

Erken elenmenin hayal kırıklığına rağmen, Pikassisi görev süresi boyunca takımla birlikte elde ettiklerinden gurur duyarak ayrıldığını vurguladı.

Şöyle devam etti: “Taraftarlara minnettarım, sahada yüreklerini ortaya koyan oyunculara da minnettarım. Acı verici bir geceydi, ancak güzel anılarla ayrılıyorum.”

Konuşmasını, maçın bitiş düdüğünden sonra soyunma odasında oyuncularıyla geçirdiği anların kendisi için en etkileyici anlar olduğunu belirterek tamamladı.

"Maçtan sonra oyuncularla konuştum; hepimizin hissettiği acıya rağmen, çok güzel geçen iki saatti" dedi.

Bekacisi, Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından görevinden ayrılan altıncı teknik direktör oldu. Ondan önce görevinden ayrılanlar arasında Uruguay’dan Marcelo Bielsa, Ronald Koeman (Hollanda), Güney Kore teknik direktörü Hong Myung-bo, Çek Cumhuriyeti teknik direktörü Miroslav Kubik ve İskoçya teknik direktörü Steve Clarke’ın yanı sıra, Kartaca Kartalları’nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç’e 1-5 yenilmesinin ardından Tunus teknik direktörlüğünden görevden alınan Sabri Lamouchi’yi de içeren listede yer alıyor.

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