Bielsa: Suudi Arabistan kolay bir rakip değil... İşte uygulamak istediğimiz fikirler

Uruguay milli takımının Arjantinli teknik direktörü Marcelo Bielsa, 2026 Dünya Kupası 8. Grubu'nun ilk turu kapsamında yarın Salı günü sabahın erken saatlerinde Suudi Arabistan ile oynanacak maçın kolay olmayacağını düşünüyor.

Uruguay ve Suudi Arabistan, Dünya Kupası'nın 8. Grubu'nda İspanya ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte mücadele edecek.

Bielsa, Suudi Arabistan maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Suudi Arabistan milli takımı, bireysel yetenekleri yüksek oyunculara sahip. Hiçbir şekilde kolay bir rakiple karşılaşmayacağız" dedi.

"Al-Riyadiah" gazetesinin aktardığına göre, "Performansımız veya hazırlığımızla ilgili herhangi bir değerlendirme, maçın bitiminden sonra yapılacaktır" diye ekledi.

Oyuncularının hücum stilini uygulamaya çalışacaklarını ve mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyla baskı kuracaklarını belirten Bielsa, "Hücum etmeye çalışacağız, mümkün olduğunca çok sayıda oyuncuyla baskı kuracağız, topu hızlı bir şekilde geri kazanacağız ve top varken yaptıklarımızla top yokken yaptıklarımız arasında bir uyum sağlayacağız" dedi.

Ve şöyle devam etti: "Uygulamak istediğimiz fikirler bunlar, ancak bunları hayata geçirebilme yeteneğimiz, rakibin oyun tarzına ve maç sırasında bize dayattıklarına da bağlı."

Uruguay milli takımının uçağının rötar yapmasıyla ilgili olarak Bielsa, bunun hazırlıklarına herhangi bir etkisi olmadığını belirterek, "Uçağın rötarı bize herhangi bir sorun yaratmadı, hazırlıklarımızın temel kısmını Montevideo'da tamamladık" dedi.

José María Giménez'in hazırlığıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Giménez'in ayak bileğinde bir sorunu vardı ve antrenmanlara geç katıldı. Geri dönüş sürecini takip ediyorduk, ancak sonunda bize katıldı, şu anda bizimle birlikte ve hazır."

Ronald Araujo ile ilgili olarak ise şunları söyledi: "Ciddi olmayan bir kas sorunu ile geldi. Yırtılma yaşamadan önce son altı ayı Barcelona'da sorunsuz geçirmişti."

Ve ekledi: "Bir oyuncu antrenman sırasında sakatlandığında, bu bir şeylerin doğru gitmediği anlamına gelir. Araujo, çok güvendiği bir ekiple çalışıyor ve onunla istişare ve mutabakat olmadan onunla ilgili hiçbir karar almadı."