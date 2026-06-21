Bielsa: Su molalarının arkasında başka bir amaç var… Suudi Arabistan’ın savunmasından dersler çıkarıyoruz

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından 2026 Dünya Kupası’nda getirilen sıvı alımı molasını eleştirdi ve bunun futbola hiçbir katkı sağlamadığını, aksine futbol kültürünün özünü zedelediğini belirtti.

FIFA, ABD, Meksika ve Kanada’daki yüksek sıcaklıklar nedeniyle her devrenin ortasında 3 dakikalık molalar getirmişti, ancak bu karar oyuncular ve teknik direktörler arasında farklı görüşlere yol açtı.

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Eleştirenler, maçı fiilen 4 çeyreğe bölen bu molaların, yayıncı kanallara 2 dakikadan uzun süren reklam aralarından yararlanma imkânı sağladığını söylüyor.

"Reuters" ajansının aktardığı açıklamalarda Bielsa gazetecilere şunları söyledi: "İki yerine dört kez oynamak, futbolda kültürel olarak inşa edilmiş olan kavramı değiştiriyor... Bu kültürel değişim bir şey katmıyor, aksine çok şey götürüyor. Şunu söyleyeyim: Futbol, bu karardan önce kendine özgü özelliklere sahipti, şimdi ise başka özelliklere sahip oldu. İnsanlar bu oyuna, kendine özgü özellikleri nedeniyle aşık oluyorlar."

Arjantinli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Elbette, video yardımlı hakemlik gibi teknolojileri takdir ediyor ve değer veriyoruz. Teknoloji daha fazla fırsat sunuyor. Ancak bu molaların arkasında başka bir niyet var ve burada sunduğum sonuçlar aslında tamamen benim düşüncelerim değil, ben de duyduklarımı tekrarlıyorum.”

Suudi Arabistan Maçından Çıkarılan Dersler

Uruguay, grup aşamasının ikinci turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Bielsa, takımının Suudi Arabistan ile 1-1 berabere kaldıkları maçta karşılaştıkları alçak savunma bloğundan dersler çıkaracağını söyledi.

"Suudi Arabistan karşısında topa büyük ölçüde hakimdik, ancak ilk yarıda çok az fırsat yaratabildik," diyen Bielsa, takımının nasıl oynaması gerektiğini zaten bildiğini de sözlerine ekledi.

"İkinci yarıda ise topu hızlı, hücumcu ve dinamik bir şekilde, yüksek hareketlilikle kullandık" diye ekledi.