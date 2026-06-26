Bielsa itiraf etti: Yamal’ın oyundan çıkarılması, Uruguay’ın galibiyetinin anahtarıydı

Uruguay milli takımının teknik direktörü Marcelo Bielsa, takımının Dünya Kupası’nda kalmayı garantilemek için İspanya maçına bir final maçıymış gibi yaklaşacağını söyledi.

İspanya Milli Takımı, 4 puanla G8 Grubu'nun lideri konumundayken, Uruguay ise Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak sadece 2 puan topladı.

Reuters haber ajansı, Marcelo Bielsa’nın tanıtım basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamaları yayınladı.

Arjantinli teknik direktör, “Yarınki maçı bir final maçıymış gibi ele alacağız” dedi.

Ayrıca, Uruguay milli takımının İspanya karşısında canlılık ve inisiyatif ruhuyla oynaması gerektiğini, aynı zamanda rakibin topu ele geçirmesini engellemeye çalışması gerektiğini de ekledi.

Uruguay’ın sadece savunmaya çekilmeyi düşünmediğini vurgulayan Bielsa, “En iyi savunma yöntemi, rakibin topu mümkün olduğunca az süre elinde tutmasını sağlamaktır” dedi.

Bielsa, İspanya milli takımının teknik direktörü Luis de la Fuente yönetiminde “son derece kaliteli” bir futbol sergilediğine dikkat çekerek, Lamine Yamal’ı durdurmanın Uruguay’ın galibiyet şansı açısından belirleyici bir unsur olacağını vurguladı.

"Yamal, maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Yeni bir şey söylemiyorum; o, rakibi altüst eden ve maçları belirleyen bir oyuncu" dedi.