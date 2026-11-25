Manchester United efsanesi Wayne Rooney'nin eşi Coleen Rooney, kocasının çiftin eski evindeki banyo düzeniyle ilgili bundan sonra neler açıklayabileceği konusunda gergin olduğunu itiraf etti.

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41 yaşındaki eski futbolcu, ITV'nin "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" programının bu sezonki yarışmacılarından biri.

Kamptaki arkadaşlarıyla sohbet eden Rooney, Coleen'le birlikte eski evlerinde bideyi ("Bidet") ikinci bir klozetle değiştirdiklerini anlattı.

Rooney, "Zaten bideyi hiç kullanmıyormuşuz gibiydi. Bu yüzden iki klozet koyduk, böylece Coleen'le ihtiyacımızı giderirken yan yana oturuyoruz" dedi.

Rooney sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapmayacağım tek şey onun önünde temizlenmek. O yüzden onun işini bitirip çıkması gerekiyor."

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Coleen ise Wayne'in bu herkesin önündeki itirafının ve bundan sonra söyleyebileceklerinin kendisini gerdiğini açıkladı.

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"I'm a Celebrity: Unpacked" programına konuk olan Coleen'e sunucular Sam Thompson ve Kemi Rodgers, kocasının ulusal televizyonda çiftin tuvalet alışkanlıklarını açıklamasıyla ilgili neler hissettiğini sordu.

Coleen, "Mesele tuvalet konusu bile değildi. Asıl mesele, şimdi bunu söylüyorsa bundan sonra ağzından ne çıkacağıydı" dedi.

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Coleen şöyle devam etti: "Bu eski evimizdeydi, yani belli ki çok uzun zaman önceydi. İnşaat ustaları bize 'İki klozet mi istersiniz, yoksa bir klozet ve bir bide mi?' diye sordu. Biz de 'Peki, sadece iki klozet olsun, çünkü bideyi kullanmayacağız' dedik. Bu bir rutin değildi. Sadece ihtiyaç olduğunda oluyordu."

Ardından ekranda tuvalet düzeninin bir fotoğrafı gösterildi. İki klozetin arasında bir rulo tuvalet kâğıdı duruyordu.

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Coleen gülerek "Birbirimize uzatıyorduk" dedi.

Bölüm yayınlandıktan sonra Coleen, Instagram'da klozetlerin fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardan birinde aynanın karşısında makyaj yaparken iki klozetin arasında durduğu görülüyordu ve fotoğrafın altında "2018" notu yer alıyordu.

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Coleen, yan yana duran iki klozeti gösteren bir fotoğraf daha paylaştı ve üzerine şu notu ekledi: "Aman Tanrım, eski evimiz. Thrones ailesinin evi."

Rooney intiharı düşünmüş

Yaklaşık bir hafta önce Manchester United ve İngiltere Milli Takımı efsanesi Wayne Rooney, futbol kariyeri boyunca ağır bir psikolojik dönemden geçtiğini ve alkol bağımlılığıyla boğuştuğu sırada intiharı düşünecek noktaya geldiğini açıklamıştı. Rooney, o dönemin kendisini yalnızlığa ve çevresindekilerden uzaklaşmaya ittiğini vurgulamıştı.

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41 yaşındaki Rooney, "Gabby Logan ile Yolun Yarısında Hayat" podcast'ine konuk olduğunda bu deneyimini açık yüreklilikle anlatmış, oğlu Kai'nin doğumunun ardından yaşadığı, futbol sahalarının dışındaki krizlerle başa çıkamadığı zor dönemi hatırlamıştı.

Manchester United'ın eski yıldızı, son derece zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduğunu ancak oğlunun kendisini o halde görmesini istemediğini, bunun da kendisini insanlardan uzaklaşıp yalnızlığa çekilmeye ittiğini ve sonunda aklına intihar düşüncelerinin gelmeye başladığını söyledi.

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Rooney, "Geriye dönüp baktığımda bencil davrandığımı söyleyebilirim ama son derece zor bir dönemden geçtiğimi biliyordum. O zamanlar Kai'nin beni o halde görmesini istemedim, bu yüzden ben de kendimi soyutladım" dedi.

Rooney şöyle devam etti: "Hatta intiharı düşünmeye bile başladım. Artık kimseyi görmek ya da sokakta biriyle karşılaşmak istemiyordum, mağazalara girmek bile istemiyordum. Futbol sahasında hâlâ kendimi rahat hissediyordum ama geri kalan her şeyde birçok sorun yaşıyordum."