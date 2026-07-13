Bickford: Messi, Mısır maçında yaşananlardan etkilenmeyecek… Onu ilk kez mağlup etmeyi hayal ediyorum

İngiltere kalecisi Jordan Pickford, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Lionel Messi ile karşılaşmanın kendisi için özel olacağını vurguladı ve Arjantin milli takımının sadece kaptanına bağlı olmadığını, aksine güçlü ve bütünlüklü bir kadroya sahip olduğunu belirtti.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Bekford, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak kritik karşılaşmadan iki gün önce basına açıklamalarda bulundu ve rakibin gücüne, Lionel Messi ve Emiliano Martínez'e değindi; ayrıca maçla ilgili tartışmalara ve penaltı atışlarına gidilme olasılığına da değindi.

Pickford, rakip hakkında şunları söyledi: “Messi’yi ilk kez yenmek harika olurdu, ancak mesele sadece Messi değil, tüm takımla ilgili. Onlar büyük bir milli takım.”

Maçla ilgili tartışmalara değinen Bekford ise, “Bu sadece bir futbol maçı ve umarım taraftarlar bu maçı coşkuyla izler” diye ekledi.

Emiliano Martínez hakkında ise şöyle konuştu: “Martínez’i Arsenal’de oynadığı günlerden hatırlıyorum, o mükemmel bir kaleci.”

Messi hakkında ise şunları söyledi: “Sadece Leo’ya odaklanamayız, ancak o muhteşem kariyeri boyunca çok sayıda gol attı ve çocukluğumdan beri onu izlediğim için onunla karşılaşmak benim için çok özel olacak.”

Arjantin kaptanının kalitesine ilişkin sözlerine şöyle devam etti: “Messi’nin ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak Arjantin milli takımının bir takım olarak ne kadar güçlü olduğunu da biliyoruz. Sadece Messi’ye odaklanamayız; diğer güçlü yanlarına da dikkat etmeli ve bulabileceğimiz her türlü zayıflığı değerlendirmeye çalışmalıyız.”

Messi’nin kendisine karşı penaltı atma olasılığıyla ilgili olarak ise şu sözlerle konuştu: “Eğer bir penaltı verilirse, Messi’nin bu turnuvada Mısır ve Avusturya maçlarında kaçırdığı iki penaltıdan etkileneceğini sanmıyorum; çünkü hiç kimsenin başarı oranı %100 değildir.”