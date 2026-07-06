Bickford, Dünya Kupası’nda İngiltere tarihine altın harflerle adını yazdırıyor

İngiltere milli takımının kalecisi Jordan Pickford, Meksika ile oynanan karşılaşmaya yeni bir tarihi başarıyla başladı ve Azteka Stadyumu’nda iki takımın karşılaştığı maçta adını İngiliz futbol tarihine yazdırdı, 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turu kapsamında, dünyanın en ünlü futbol stadyumlarından birinde "Üç Aslanlar" için olağanüstü öneme sahip bir gecede oynanan maçta, adını İngiliz futbol efsaneleri arasına yazdırdı.

Fransız "Stats Foot" ağına göre, Pickford, Dünya Kupası finallerinde İngiltere milli takım formasıyla 17. maçına çıktı ve efsanevi kaleci Peter Shilton'ın rekoruna eşitlendi; böylece turnuva tarihinde İngiltere milli takımında en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Bu başarı, son yıllarda İngiltere milli takımının en önemli oyuncularından biri haline gelen Pickford’un olağanüstü uluslararası kariyerinde yeni bir dönüm noktasıdır. Pickford, birçok Dünya Kupası turnuvasında ilk 11’deki yerini koruyarak, en büyük uluslararası turnuvalarda dikkat çekici performanslar sergilemeye devam etmiştir.

İngiltere ile Meksika arasındaki karşılaşma, her iki takımın da turnuvada ilerlemeyi sürdürme ve 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için rekabet etme konusundaki büyük hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, son 16 turunun en önemli maçlarından biri olarak sınıflandırılıyor ve hem taraftarlar hem de medya tarafından büyük ilgi görüyor.

Meksika milli takımı, Ekvador milli takımını 2-0'lık haklı bir galibiyetle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi ve kendi seyircisi önünde, evinde İngiltere milli takımıyla heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Öte yandan, İngiltere milli takımı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1'lik zorlu bir galibiyetle mağlup ederek aynı tura yükseldi. Turnuvadaki yoluna güvenle devam eden İngiltere, Meksika milli takımıyla çetin bir sınava girecek. Her iki tarafın da çeyrek finale yükselme biletini elde etmeye çalışacağı bu karşılaşmada, her iki takım da elinden geleni yapacak.