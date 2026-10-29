Beyaz tahta çözüm değil: Flick, Barcelona oyuncularıyla yenilikçi bir yöntemle yeni bir sayfa açıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e ve İspanya Ligi'nde Real Madrid'e alınan yenilgiler, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'yı durup iyice düşünmeye ve yeni bir başlangıç için ortak bir plan oluşturmaya mecbur bıraktı.

Barcelona, bu sezon ilk kez Parc des Princes Stadı'nda Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi; ardından Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Bu nedenle, Katalan ekibinin oyuncuları ile Flick ve tüm ekibi arasında dün çarşamba günü gerçekleşen buluşma, eğlence boyutunu aşan bir önem kazandı; bu bilgi "Mundo Deportivo" gazetesinde yer aldı.

Medyanın gürültüsünden uzakta, özel Joan Gamper Spor Tesisi'nin atmosferinde ve bir tanıtım etkinliğine yönelik fotoğraf çekiminin ardından Barcelona, yeniden iletişim kurmaya, takım üyeleri arasındaki bağları güçlendirmeye ve kendilerini bekleyen büyük bir meydan okumaya hazırlanırken birliklerini pekiştirmeye çalıştı.

Barcelona'nın bir sonraki iki maçı Camp Nou'da oynanacak: 31 Ekim saat 21.00'de Alaves'e karşı ve 3 Kasım aynı saatte Aston Villa'ya karşı. Ardından takım, 8 Kasım saat 21.00'de Atletico Madrid ile karşılaşmak üzere Wanda Metropolitano Stadı'na gidecek.

Katalan gazetesi, uluslararası ara öncesindeki üç maçın aynı ihtiyacı paylaştığına dikkat çekti: Takımın en iyi seviyesine geri dönmesi ve ilk 11 galibiyetinde gösterdiği bütünlüğü yeniden sergilemesi. Bu, hayal kırıklığına uğramış Flick'in talep ettiği bir özellik. Taktik düzenlemeler ise, özellikle takımı uygunsuz zamanlarda vuran ve özellikle savunma hattını etkileyen sakatlıklar göz önüne alındığında, bambaşka bir mesele.

Bu yüzden, Alaves maçı hazırlıkları kapsamında sabah antrenmanının ardından bir barbekü için bir araya gelme fikri, başını Raphinha ve Rodri'nin çektiği iki takım kaptanından geldi; bu ikili, kulüp tesislerinde kalmayı kabul etti. Kulüp, barbekünün önceden planlanmış olup olmadığını ya da çifte hayal kırıklığının sonucu mu ortaya çıktığını açıklamaktan kaçındı.

"Mundo Deportivo" şunları ekledi: "Barbekü yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Dolayısıyla takımlar yalnızca beyaz tahta üzerinde kurulmaz; aynı zamanda kameralardan ve ışıklardan uzakta, doğal sohbet akışı içinde, bir masa etrafındaki diyaloglarla da şekillenir."

Katalan kulübünün içinden bir kaynak gazeteye şunları açıkladı: "Mesele olanları silmek değil, hep birlikte onunla barışmak."

Flick, göreve geldiği günden bu yana, yalnızca iki yılda beş kupa kazanan (iki İspanya Ligi, iki İspanya Süper Kupası ve bir İspanya Kral Kupası) bu takımın başarısının sırrının birlikte yattığını defalarca vurguladı. Daha fazla yük taşıyan ilk 11 oyuncuları ile rolü destek olmaktan ibaret ancak bir o kadar etkili olan oyuncular arasında ayrım yapmadan defalarca "Soyunma odası bir ailedir" dedi.

Bundan böyle, özellikle savunma hattında olmak üzere çok sayıda sakatlıktan muzdarip takımı yeniden inşa etme görevi Flick'in omuzlarına düşecek. Eric Garcia ve Andreas Christensen'in sakatlıklarından iyileşme süreci devam ederken ve Jules Kounde zamanında dönmeye çalışırken, Alman teknik adam, İspanya Ligi'nde en yakın rakiplerine karşı daha fazla puan kaybetmemek için mümkün olan en güçlü kadroyu oluşturmaya çalışacak; zira Atletico Madrid yalnızca iki puan geride, Real Madrid ise farkı üç puana indirdi.



