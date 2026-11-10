Zamalek kulübü bugün salı günü, futbol şirketi dosyasına ilişkin resmi bir açıklama yayımlayarak, kulübe şirketle ilgili sunulan tekliflerin gerçek yüzünü ve bu dosya etrafında çıkan tartışmalar ışığında yönetim kurulunun önümüzdeki dönemde şirketi geliştirme planlarına yönelik tutumunu ortaya koydu.

Futbol şirketi konusu, son dönemde Beyaz Kale taraftarlarının büyük bölümü arasında bir tartışma hali yarattı; özellikle şirketin geleceğine, şirketin satılması ya da bir bölümünün devredilmesi yönünde bir niyet bulunup bulunmadığı gerçeğine ilişkin soru işaretleri ışığında. Bu durum, kulüp yönetimini tutumunu açıklığa kavuşturmaya ve taraftarların sorularına resmi bir açıklama aracılığıyla yanıt vermeye sevk etti.

Zamalek açıklamasının metni:

Büyük Zamalek taraftarlarına, genel kurul üyelerine ve bu yapıyı kalbinde taşıyan herkese.

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Yönetim kurulu, kulüp taraftarlarının futbol şirketine ilişkin görüş ve sorularını ilgiyle dinledi; Zamalek için duydukları içten sahiplenme duygusunu takdir ediyor ve gerçekleri bilmenin, net yanıtlar almanın onların hakkı olduğunu vurguluyoruz.

Öncelikle, Zamalek kulübünün kesinlikle satışı söz konusu değildir, futbol şirketinin de satışı söz konusu değildir; amaç yalnızca şirketi geliştirmek ve rekabet gücünü artırmak için şirketin sermayesini artırmaktır.

Kulüp yönetiminin Beyaz Kale’ye bağlı herkese karşı şeffaflığa verdiği önemden hareketle, son derece önemli bazı noktaları açıklığa kavuşturuyoruz.

Birincisi: Tekliflerin gerçeği

Kulüp bir dizi teklif aldı; bunların bazıları görüşüldü, geri kalanı ise halen inceleniyor. Tüm iyi tekliflere açık olmakla birlikte, herhangi bir sözleşme ya da anlaşma imzalanmadığını, bunun yalnızca kulübün değişmez ilkelerine uygun olması ve haklarını koruması halinde gerçekleşeceğini vurguluyoruz.

İkincisi: Tek ölçüt Zamalek’in çıkarıdır

Spor faaliyetinin sosyal faaliyetten ayrılmasının ve futbol şirketinin geliştirilmesinin, kulübün istikrarı ve üzerine birikmiş yükler karşısında kaynaklarını en üst düzeye çıkarması için bir zorunluluk olduğu konusunda taraftarlarımızla hemfikiriz. Ancak bu zorunluluk aceleciliği gerektirmez; gerekli çalışmalar ve güvenceler tamamlanmadan hiçbir karar alınmayacağını, Zamalek’in çıkarının tek ölçüt olmaya devam edeceğini vurguluyoruz.

Üçüncüsü: Taahhütlerimiz ve güvencelerimiz

Aşağıdakiler aracılığıyla en yüksek şeffaflık ve dürüstlük standartlarına uygun şekilde çalışmayı taahhüt ediyoruz:

Bağımsız mali tablolar: Yetkili makamlarca onaylanmış bir mali danışmanlık ofisi tarafından sağlıklı mali tabloların hazırlanması, denetim bulgularının giderilmesi, tüm varlıkların envanterinin çıkarılması ve kaydedilmesi.

Fizibilite çalışması: Uzun vadeli yatırım için kapsamlı bir ekonomik fizibilite çalışmasının hazırlanması.

Faaliyetlerin ayrıştırılması: Futbol şirketine devredilecek hakların, varlıkların ve yükümlülüklerin açık biçimde belirlenmesi.

Mısır yasasına ve yargısına bağlılık: Tüm sözleşmelerin Mısır yasasına tabi olması ve herhangi bir uyuşmazlıkta Mısır yargısının yetkili olması, kamu düzenine aykırı koşullar olmaksızın. Kulüp, herhangi bir uyuşmazlık durumunda uluslararası tahkime başvurulmasını öngören bir maddenin konulmasına onay vermeyeceğini vurgular.

İnşa eden, ticaretini yapmayan bir yatırımcı: Yalnızca oyuncuların alım satımı değil, güçlü bir takımın kurulmasına ve futbol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunan uzun vadeli bir yatırımı hedefliyoruz.

Sonuçlara bağlı yönetim: Yatırımcıya tanınacak her türlü idari hak, sözleşmede belirlenmiş ve yazılı performans göstergelerine bağlıdır ve bunlar gerçekleştirilmediğinde geçersiz olur.

Yatırımcı çeşitliliği: Yatırım payının, hiçbir yatırımcının payı kulübün payını aşmayacak şekilde ve kulübün çıkarına uygun olarak birden fazla tarafa dağıtılması.

Halka arz: Şirket paylarının halka arz yoluyla kamuoyuna sunulmasını memnuniyetle karşılıyoruz; bu, yasanın izin verdiği ölçüde önceliklerimiz arasındadır.

Dördüncüsü: Onaylar ve denetim

Futbol şirketinin sermaye artırımı işlemleri, genel kurulun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve yetkili makamların her birinin kendi yetki alanı çerçevesinde onayı alınmadan tamamlanmayacaktır. Tüm adımların ve işlemlerin, güvenliğini ve kulübün haklarının korunmasını güvence altına alacak biçimde, yetkili denetim makamlarının doğrudan onayı ve gözetimi altında gerçekleştirileceğini vurguluyoruz.

Beşincisi: Saklı tutulan koşullar ve Zamalek’in veto hakkı

Zamalek kulübüne saklı tutulan ve çoğunluk ya da oy oranı ne olursa olsun kulüp ortaklarının hiçbirini alamayacağı temel kararlar vardır; bunlar şunları kapsar:

1- Zamalek adının, armasının, renklerinin, formasının ya da ticari markasının değiştirilmemesi veya satılmaması.

2- Zamalek kulübünün başka herhangi bir kulüple birleştirilmemesi ve kulübün ana merkezinin taşınmaması.

3- Araziler ve tesisler dahil olmak üzere kulüp varlıklarının satılmaması veya rehin verilmemesi.

4- Kulübün payının düşürülmemesi ya da esas sözleşmenin veya sermayenin kulübün haklarına halel getirecek biçimde değiştirilmemesi.

5- Kulübün onayı olmadan yeni ortakların girmemesi veya hisselerin devredilmemesi, kulübün önalım hakkını saklı tutması.

6- Kulübün onayı olmadan şirketin satılmaması, feshedilmemesi, tasfiye edilmemesi veya birleştirilmemesi, ya da büyük kredi ve teminatların verilmemesi.

7- Kulübün onayı olmadan şirket ile yatırımcılar ya da onlara bağlı şirketler arasında işlem yapılmaması.

8- Kulübün kimliğine, taraftarlarına veya tarihine halel getiren ya da spor yasasına ve futbol federasyonu yönetmeliklerine aykırı herhangi bir işlemin yapılmaması.

Bu koşulların, herhangi bir oylama mekanizmasıyla değiştirilmesinin ya da dolanılmasının önüne geçilmiş olduğunu ve bunlara dokunulamayacağını kesin olarak vurguluyoruz.

Kulüp, şirketin defterlerini istediği zaman tam olarak denetleme hakkını ve yatırımcının yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde sözleşmeyi feshetme ve haklarını eksiksiz geri alma hakkını saklı tutar.

Altıncısı: Şeffaflık ve diyalog

Zamalek kulübü ciddi teklif ve önerileri memnuniyetle karşılar; bu dosyaya ilişkin bilgilerin ve gelişmelerin şeffaf biçimde açıklanmasını, genel kurul üyelerinin ve kulüp taraftarlarının gerekli ayrıntılardan haberdar edilmesini ve sorularının tam bir açıklıkla yanıtlanmasını taahhüt eder.

Zamalek’in tüm krizlerden daha büyük olduğunu; kimliğinin, tarihinin, taraftarlarının ve yüksek çıkarının her türlü mülahazanın üzerinde kalmaya devam edeceğini vurguluyoruz.

Taraftarlarımızın ve genel kurul üyelerimizin bilincine güveniyor, herkesi bilgiyi kulübün resmi kaynaklarından edinmeye davet ediyoruz.