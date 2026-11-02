"Beyaz bayrak çekmeyi reddetti": Flick'ten Paris ve Real darbelerinin ardından ateşli mesaj

Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'e karşı alınan son iki yenilgiye rağmen La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu mücadelesine bağlı olduğunu vurguladı. Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında yarın salı günü "Spotify Camp Nou" sahasında oynanacak İngiliz ekibi Aston Villa ile yapılacak kritik karşılaşma öncesinde oyuncularının yeteneklerine olan güvenini dile getirdi.

Katalan ekibi, İspanyol Unai Emery'nin yönettiği Aston Villa karşısında yeni bir sınav verecek. Flick, Emery'yi Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak nitelendirerek kendisine özel bir övgüde bulundu.

Maça özel düzenlenen basın toplantısında Flick, bir sonraki maça tam anlamıyla odaklandığını vurgulayarak rakibin zorluğuna dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ben bir sonraki maça odaklanıyorum. Cumartesi günü Alaves ile karşılaştığımızda tüm dikkatim o maçtaydı, şimdi ise bir UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Her maçın kendine has bir özelliği vardır ve her rakip bizi zora sokma kapasitesine sahiptir. Bu yüzden son derece zor bir maç olacak."

Flick Barcelona'nın yenilgilerine yanıt verdi

Gelecek maçlar BAU UEFA Youth League 10:00 Aston Villa U19

Alman teknik direktör, Barcelona'nın Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında aldığı iki yenilgiye değinerek, sonuçların iki takım arasındaki seviye farkını mutlaka yansıtmadığını ve takımının, özellikle Clasico karşılaşmasında farklı bir sonuçla ayrılma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Flick şöyle konuştu: "Bu seviyede her şey olabilir. Real Madrid karşısında sonuç farklı olabilirdi. Bu tür maçlarda güvenimiz var; sadece iki yenilgiye karşılık üst üste 11 galibiyet elde ettik, ancak odak her zaman yenilgilere yöneliyor."

Şunları ekledi: "Takıma güvenim var ve bunu Alaves karşısında gösterdik. Şimdi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne odaklanıyoruz ve hedefimiz lig aşamasını en iyi 8 takım arasında tamamlamak."

Flick, son yenilgileri Barcelona'nın hedeflerinden geri adım atmak için bir sebep olarak görmeyi reddederek, takımın hâlâ en büyük kupalar için mücadele edecek gerekli imkânlara sahip olduğunu vurguladı.

Şunları söyledi: "Yenilgilere ya da galibiyetlere odaklanmayı sevmem, her zaman bir sonraki maçı düşünürüm. Hedeflerimiz La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve bunu başaracak gerekli kaliteye sahip olduğumuza inanıyorum. Yenilgilere rağmen hiçbir şey değişmedi; futbolda odak her zaman olumsuz sonuçlara yönelir, bu da gayet doğaldır."

Savunma krizi

Savunma hattını vuran eksiklikler hakkında Flick, peş peşe gelen sakatlıklarla başa çıkmanın zorluğunu kabul etti. Frenkie de Jong'un dönüşünün teknik heyete alternatif çözümler bulmakta yardımcı olduğunu, ayrıca Bryan'dan da yararlanıldığını belirterek, milli ara sonrası Esport'u yeniden kadroya katmayı umduğunu dile getirdi.

Şunları söyledi: "Hesapların dışında 4 oyuncumuz var ve bu durumla başa çıkmak kolay değil. Frenkie sakatlık sonrası döndü ve bu bölgede bize yardımcı oldu, Bryan da öyle. Hangi oyuncu sahaya çıkarsa çıksın, tek bir takım olarak oynuyoruz."

Gavi'nin sağ bek mevkisinde değerlendirilmesi ihtimali konusunda Flick, oyuncunun yeteneklerine olan takdirine rağmen onu bu mevkide temel bir seçenek olarak görmeyi reddetti ve oyuncuyla konuşarak teknik heyetin kendisinden beklediği rolü netleştirdiğini açıkladı.

Şöyle konuştu: "Gavi'yi bir sağ bek olarak görmüyorum. Hepimiz kalitesini biliyoruz ve her zaman kullanılabilir bir seçenek, ancak maç başladığında bu seçenek plana uygun olmayabilir. Onunla konuştum ve rolü konusunda bakış açımızı bilmesi önemli; bu hem kendisi hem de özgüveni için önemli bir mesele."

Ayrıca Gerard Martin'in hem bek hem de stoper mevkisinde oynayabilme kapasitesine dikkat çekerek, çok yönlülüğünün takıma ek çözümler sunduğunu, mevkisinin ise maçın ihtiyaçlarına göre belirleneceğini vurguladı.

Raphinha'ya övgü ve Lamine Yamal ile uyum

Flick, Brezilyalı Raphinha'nın sunduğu performanstan memnuniyetini dile getirdi; oyun sistemine uyum sağlama, rakibin yapısına göre hücum boşluklarından yararlanma becerisini ve takım içindeki liderlik rolünü övdü.

Şöyle konuştu: "Güçlü yönleri inanılmaz ve oyun sistemimize tamamen uyum sağlıyor. Rakibe göre uyum gösteriyor ve hücum boşluklarını nasıl bulacağını her zaman biliyor. Son derece iyi bir performans sergiliyor, o bizim liderimiz ve ondan çok memnunum."

Ayrıca Bryan ile Lamine Yamal arasındaki uyumu, Alaves karşısında iyi bir görüntü vermelerinin ardından övdü. Bryan'ın sahaya çıkmayı hak ettiğini ve Aston Villa karşısında kullanılabilecek seçeneklerden biri olabileceğini belirtti.

Unai Emery

Konuşmasının sonunda Flick, rakibi Unai Emery'ye açık bir övgüde bulundu; Aston Villa'nın kendine özgü bir teknik kimliğe sahip olduğunu ve teknik direktörünün, takımın başlangıçta karşılaştığı zorlukları aşmayı başardığını vurguladı.

Şöyle konuştu: "Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Oyun tarzlarında her şey son derece net ve bu kadar organize bir takımı izlemek harika. Başlangıç onlar için kolay olmadı, ama geri dönmeyi başardılar."