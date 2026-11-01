Beyaz bayrağı çekti: Barcelona'nın yıldızı, "Flick'in acımasız mesajının" ardından ayrılık fikrini kabullendi

Bir basın raporu bugün pazar günü, Barcelona'nın yıldızının, ilk 11'de oynama şansı elde etmek istiyorsa Barça'dan ayrılma fikrini kabullenmeye başladığını belirtti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Alejandro Balde'nin (23 yaşında) Barcelona'da devam etme ümidini yitirmediğini, ancak daha fazla oyun süresi istiyorsa Barça'dan ayrılması gerektiğini giderek daha fazla kabullendiğini açıkladı.

Balde, savunma hattındaki son sakatlıkların ardından öne çıkan bir konum kazanmayı umuyordu ve bunu bir ölçüde başardı. Paris Saint-Germain'e karşı, El Clasico'da ve cumartesi günü Alaves'e karşı dakikalar aldı, ancak hiçbir zaman ilk 11'de başlamadı.

Görünen o ki Hansi Flick'in maç öncesi düzenlediği basın toplantısı ve Alaves karşısındaki ilk 11, ona durumunu açıkça göstermiş.

İlk 11'deki bir yer için verdiği mücadelede Cancelo ve Espart onun önüne geçti. Görünüşe göre Balde'nin seviyesi düştü ve fırsatlar eline geçtiğinde bile kendini kanıtlayamadı.

Teknik ekip, onun konsantrasyonunu kaybettiğini ve ne zaman baskı yapacağını belirlemek için maçın gidişatını iyi okuyamadığını düşünüyor.

Katalan savunmacı, teknik direktör Flick'i tam olarak ikna edemedi ve Alman teknik adam, Alaves maçı öncesinde son derece açık sözlüydü: "Balde şu anda performansına yeterince güvenmiyor ve gerekli inanca da sahip değil. Savunmacılar çok önemlidir." Oyuncunun bu sezon ilk kez ilk 11'de yer almayı umduğu düşünülürse, bu sert bir mesajdı.

O ana kadar teknik direktörün mesajları daha olumluydu. 15 Eylül'de şöyle demişti: "Ondan ve herkesten memnunum. Her mevki için üç oyuncumuz var. Bütün bunları yönetmek en zor kısım."

Bir ay sonra, 16 Ekim'de benzer bir tutum sürdürdü: "Durum onun için kolay değil, ama çok iyi antrenman yapıyor ve yapması gereken ilk şey de bu. Bu mevkide Espart ve Cancelo var. Durum kesinlikle Balde için ideal değil, ama profesyonelce çalışıyor ve benim istediğim de bu. Böyle bir durumda hazır olduğunu göstermen gerekir, o da bunu yapıyor."

Balde rahatsız hissediyor

Balde rahatsızlık duyuyor. Flick'in, o gün transfer döneminin kapanışına doğru Casado ve Hector Fort'u arayıp kendilerine hiçbir oynama şansı verilmeyeceğini söylediğinde yaptığı gibi, kendisine karşı da açık sözlü olmasını bekliyordu.

İkisi de, aralarında Balde'nin de bulunduğu ve hiçbir mesaj almayan bir grup takım arkadaşıyla birlikteydi. Kendisine yakın kaynaklara göre, durumuyla ilgili duyduğu her şey basın toplantıları aracılığıyla geldi.

Barcelona'nın Joao Cancelo'yu neden transfer ettiğini anlaması onun için zordu, özellikle de oyuncunun takıma kendi menajeri Jorge Mendes aracılığıyla katıldığı düşünülürse.

Ancak şimdi Portekizli oyuncu, soyunma odasındaki en önemli destek kaynaklarından biri haline geldi. Ona huzur veriyor, tavsiyelerde bulunuyor ve azimle devam etmesi için onu cesaretlendiriyor. Hatta bazı zamanlar teknik direktöre karşı onu savundu.

Balde, Manchester'da aranıyor

Son gelişmeler, savunmacıyı önümüzdeki kış transfer döneminde ayrılmayı düşünmeye itti.

Geçtiğimiz yaz, Manchester United ve Manchester City onu transfer etme olasılığını sordu. Bayern Münih de ona ilgi gösterdi, ancak sonunda Nathaniel Brown ile anlaştı.

Balde, Premier Lig'de iyi bir üne sahip ve Manchester United onun için olası bir destinasyon olarak öne çıktı. Oyuncu da İngiltere'de şansını deneme fikrine cezbediliyor.

Eğer bir şey değişmezse, ki bu şu anda pek olası görünmüyor, teklifleri dinleyecek. Barcelona'da uzun yıllar geçirip düzenli oynama fırsatı bulamayan arkadaşı Ansu Fati'den dersini aldı.

Fiilen oynamadan bir sezon daha geçirmek istemiyor ve Liverpool'a kiralanan Ronald Araujo'nunki gibi bir çözümü memnuniyetle karşılayacaktır.

Sorun şu ki Barcelona kiralamaları kolayca tercih etmiyor ve ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için para akışına ihtiyacı var.

Eğer Balde sonunda ayrılırsa, bu nihai bir transfer yoluyla olabilir. Premier Lig'de böyle bir anlaşmanın üstesinden gelecek mali güç var. Manchester United da, diğer İngiliz kulüplerinin yanı sıra, bu güce sahip.