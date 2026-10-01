Pek çok kişi, Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Ousmane Dembele'nin, özellikle Ballon d'Or yarışında, hemşehrisi Kylian Mbappe karşısında kendini kabul ettirmeyi başardığını düşünüyor.

Mbappe, doğrudan zirveye ulaşan seçilmiş oyuncu olarak kendisinden söz etmiş; buna karşılık Dembele'nin ise yolunu çalışarak ve emek vererek açtığını belirtmişti.

Paris Saint-Germain oyuncusu, Mbappe'ye şöyle yanıt verdi: "Her zaman sıranın en arkasındaydım ve çok çalıştım. Kariyerim boyunca tek bir söz söylemedim, aksine çok çalıştım. Söylediğim gibi, hiçbir zaman seçilmiş oyuncu olmadım, ama çok çalıştım ve geçen yıl Paris Saint-Germain ile geçirdiğim muhteşem bir sezonun karşılığını aldım. Bu yıla gelince, ne olacağını göreceğiz; baskısız ve sakin bir şekilde."

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında oynayacağı beklenen maç öncesinde düzenlediği basın toplantısında Dembele bu konuda fazla konuşmadı, ancak ortamı yatıştırma konusunda net bir istek gösterdi.

Foot Mercato sitesi, Dembele'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Dembele şöyle konuştu: "Bütün bu hikâyeler hakkında yorum yapmayacağım. Bunlar sosyal medyadaki küçük atışmalar. 29 yaşında, bu tür şeylerle uğraşmaya hiç niyetim yok; ben başka bir şeye, sahaya odaklanıyorum."

Bir gazeteci, bu basın toplantısı için seçilmiş oyuncu olması nedeniyle onu tebrik ettikten sonra, kendisine Kylian Mbappe ile hâlâ arkadaş olup olmadığını sorarak soruyu esprili bir şekilde yeniden yöneltti.

Ancak Fransa Milli Takımı ile 69 uluslararası maça çıkıp 13 gol kaydeden Paris Saint-Germain oyuncusu, yine kısa bir yanıtla yetindi.

Dembele şunu açıkladı: "Dediğim gibi, sosyal medyayla ilgili bütün bu hikâyeler... Evet, konuştuk, yemek masasında yan yana oturuyoruz ve hiçbir sorun yok."

Ardından Mbappe'nin varlığıyla ve yokluğuyla Fransa Milli Takımı arasındaki fark hakkında sorulan bir soruyu şöyle yanıtladı: "Hiçbir fark yok. Mbappe milli takım için önemli bir oyuncu. Bunu bunca yıl boyunca kanıtladı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mbappe çok büyük sayıda gol kaydetti ve milli takımın kaptanı. O sahadayken çok mutlu oluyoruz. Bunun yanında, öne çıkıp parlayabilecek başka oyuncular da var. Bu bir ekip işi. 23 oyuncunun hepsi önemli. En önemli olan şey bu."



