Betković: “Gijón skandalı” tekrarlanacak mı?.. Tarihimizi kendi ayaklarımızla yazacağız

2026 Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Cezayir ile Avusturya arasında oynanacak belirleyici karşılaşma öncesinde, Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü Vladimir Petković, takımının maça sadece kazanma zihniyetiyle çıkacağını vurguladı ve 44 yıl sonra hâlâ tartışmalara neden olan 1982 Dünya Kupası'ndaki Almanya-Avusturya maçı gibi "sonuçları önceden belirlenmiş" bir karşılaşmaya girme niyetinin olmadığını belirtti.

Cuma akşamı düzenlediği basın toplantısında Petković, Cezayir’in “grup aşamasına yükselmeyi garantilemek için yalnızca kendi gücüne güveneceğini” belirterek, “Önceden yapılan hesaplamalardan kaçınmak için kazanmak zorundayız. İspanya’yı düşünmeden her zamanki oyun tarzımızla oynayacağız ve Avusturya’yı yenmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye ekledi.

Petković, takımın “maça fiziksel ve zihinsel olarak hazır olduğunu” belirterek, oyuncuların “şimdiye kadar iki iyi maç çıkardığını” ve onların “kaydettikleri ilerlemeyi pekiştirmelerini” beklediğini ifade etti.

Teknik direktör, “Yarın sahaya gol atma ve kazanma hırsıyla çıkmalıyız. Turnuvada mümkün olduğunca ileriye gitmek istiyoruz” diye ekledi.

Cezayirli teknik direktör, açıklamalarının sonunda turnuvanın “büyük isimleri tanımadığını” vurgulayarak şöyle konuştu: “Kağıt üzerinde çok güçlü takımlar var, ancak her şey mümkün. Daha güçlü rakipler karşısında zorlu bir başlangıç yapsak bile, henüz hiçbir şey kesinleşmedi.”