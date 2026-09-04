Real Madrid, İspanya Ligi'nde cuma günü oynanan maçlarda dikkat çekici bir alışkanlıkla sahaya çıkıyor, ancak aynı zamanda deplasman sonuçlarındaki düşüşten muzdarip.

Kraliyet ekibi bu akşam, La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında Real Betis'e konuk olacak.

"Opta" ağının istatistiklerine göre Real Madrid, İspanya Ligi'nde cuma günü oynanan karşılaşmalarda gol attığı en uzun maç serisini yaşıyor. Bu seri 2002 yılında Deportivo La Coruña'yı 3-0 yenerek başladığı 10 ardışık maçtan (7 galibiyet ve 3 beraberlik) oluşuyor.

Ancak Real Madrid, İspanya Ligi'nde son 8 deplasman maçının 3'ünü kaybetti (4 galibiyet ve 1 beraberlik). Bu mağlubiyet sayısı, müsabakada önceki 17 deplasman maçındaki toplam yenilgi sayısından daha fazla (12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet).

Buna karşılık Real Betis, La Liga'da cuma günü oynadığı son 18 maçın hiçbirini kaybetmedi (11 galibiyet ve 7 beraberlik) ve bu, müsabakada haftanın belirli bir gününde elde ettiği en uzun yenilgisiz serisi.

Real Betis, İspanya Ligi'nde kendi sahasında son 4 maçını kazanmasının ardından son 12 iç saha maçının da hiçbirini kaybetmedi (7 galibiyet ve 5 beraberlik).

Ekip, La Liga'da kendi sahasında 5 veya daha fazla ardışık galibiyeti en son 2022 Ekim'inde, 6 ardışık galibiyete ulaştığında elde etmişti.

Altın ikili

Öte yandan Real Madrid'in ikilisi Jude Bellingham (2 gol ve 2 asist) ve Kylian Mbappé (4 gol), İspanya Ligi'nde bir sezonun ilk 3 maçında her biri 4 gole katkı sağlayan ilk oyuncu ikilisi oldu. Bu, 2018-2019 sezonundan bu yana ilk kez gerçekleşti; o dönemde Gareth Bale ve Karim Benzema her biri 4 katkıyla aynı rakama ulaşmıştı.

Real Betis'in forveti Cucho Hernández ise İspanya Ligi'nde Real Madrid karşısında ilk 11'de başladığı son 4 maçın 2'sinde gol attı; 2019 Mart'ında Huesca formasıyla, ardından geçtiğimiz ocak ayında mevcut takımının formasıyla fileleri havalandırdı.

Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini ise İspanya Ligi'nde Real Madrid karşısında oynadığı 27 maçın 11'inde berabere kaldı (4 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet). Bu, Şilili teknik adamın müsabakada tek bir rakip karşısında elde ettiği en fazla beraberlik sayısı olup, Sevilla karşısındaki siciliyle (11 beraberlik) eşit durumda.