Betis'in kalecisi: Mbappe'nin penaltılarını inceledim, dikkatini bu sözlerle dağıtmaya çalıştım

Kylian Mbappé, bu akşam La Cartuja Stadı'nda oynanan ve La Liga'nın dördüncü haftası kapsamında Real Betis'e 1-0 kaybedilen maçta, ikinci yarının uzatma dakikalarının beşinci dakikasında Real Madrid için kazanılan penaltıyı harcadı.

Ev sahibi ekibin kalecisi Álvaro Valles, Fransız yıldızın vuruşunu belirleyici bir anda kurtardı ve Endülüs ekibi bu sayede öndeki skorunu maçın sonuna kadar korudu.

Valles, bu kurtarışın tesadüf eseri olmadığını, Fransız golcünün penaltı kullanma tarzını incelediğini söyledi.

Betis kalecisi, maçın ardından yaptığı basın açıklamalarında şunları vurguladı: "Penaltıları köşelere attığını biliyordum ve mümkün olduğunca uzun süre beklemeye çalıştım. Gitmeyi seçtiğim taraf da oydu."

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Valles, penaltı atılmadan önce Mbappé'nin konsantrasyonunu dağıtmaya da çalıştığını, ona şunları söylediğini açıkladı: "Ne kadar şanslısın, son dakikada penaltı, ne kadar şanslısın."

İspanyol kaleci kurtarışı kutlamakla yetinmedi; Mbappé ile doğrudan karşı karşıya geldi, yüzüne bağırdı ve ona çarptı. Bu görüntü, maçın son anlarında havayı daha da gerginleştirdi.

Betis, Real Madrid karşısındaki 1-0'lık galibiyet golünü 81. dakikada Troy Parrott'la buldu; hakem ise 87. dakikada Carlos Espí'nin Real için attığı golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

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