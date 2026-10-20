Betis ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Sevilla'daki koşullar endişe yaratıyor

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Feyenoord ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Sevilla'daki sahanın kötü durumda olduğunu söyledi.

Estadio Benito Villamarín'deki yenileme çalışmaları nedeniyle Real Betis, Şampiyonlar Ligi maçlarını başka bir statta, La Cartuja'da oynuyor.

Sevilla'da bulunan La Cartuja, yaklaşık 70 bin seyirci kapasitesine sahip. Stat, Dünya Atletizm Şampiyonası için 1999 yılında inşa edildi.

Günümüzde stat ağırlıklı olarak futbol maçları için kullanılıyor. Copa del Rey finali 2021 ile 2024 yılları arasında bu statta oynandı. İspanya Millî Takımı da burada düzenli olarak maç yapıyor.

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Ancak Pellegrini'nin basın toplantısında söylediğine göre saha bu hafta çok kötü durumda. "Normalde saha çok iyi durumda ama maalesef bu hafta sahaya bakım yapılamadı. Kötü bir saha ise iki takımı da etkiler."

Real Betis ile Feyenoord arasındaki maç çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak ve maçın tamamı Ziggo Sport'ta izlenebilecek.