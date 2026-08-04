Real Betis'in transfer piyasasındaki hareketleri son günlerde hız kazanıyor. Endülüslü kulüp, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yeni sezon ihtiyaçlarına uygun şekilde önceliklerini yeniden düzenlemeye çalışıyor.

Faslı Hesport sitesinin Mundo Deportivo gazetesine dayandırarak aktardığına göre Betis, Türk kulübü Fenerbahçe'den kiralık dönemi sona eren Amrabat'ın kalıcı transferi dosyasını kapatmaya karar verdi. Teknik direktör Manuel Pellegrini oyuncunun yeteneklerine ikna olmuş olsa da, Türk kulübünün yüksek bir maddi bedel talebinde ısrar etmesi ve Faslı orta saha oyuncusunun aldığı yüksek maaş bu kararda etkili oldu.

Bu karar, İspanyol kulübünün yönünü değiştirmesine ve Uruguaylı orta saha oyuncusu Facundo Bernal'ı (21 yaşında) 9,5 milyon euro karşılığında transfer etmesine yol açtı. Genç oyuncu, yeni sezon hazırlık döneminde Pellegrini'nin güvenini kazanmış ve iyi performanslar sergilemişti.

Ayrıca oku: Cazip teklife rağmen: Faslı yıldız Espérance'ı şoke etti

Aynı zamanda Betis, hücum seçeneklerinin Kolombiyalı Cucho Hernández ile sınırlı kalması nedeniyle yeni bir forvet arayışını sürdürüyor. Kulüp ayrıca Dani Ceballos'u geri kazanmak için de çalışıyor; ancak transferin tamamlanması, Giovani Lo Celso veya Nelson Deossa gibi bir oyuncunun ayrılmasıyla maaş tavanında yer açılmasına ve Pellegrini'nin onayına bağlı kalıyor.

Gazete, önümüzdeki haftalarda bazı oyuncularının ayrılması hâlinde Betis'in transfer piyasasında başka hareketlere sahne olabileceğini de ekledi. Bunların başında defans oyuncusu Natan ile birçok kulübün ilgisini çekmeye devam eden Faslı kanat oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli geliyor. Bu durum, yönetime Mercato kapanmadan önce yeni transferler yapabilmek için alan tanıyabilir.

Ayrıca oku: Flick'in kararı beklenirken: Barcelona'nın resmi sitesi yeni transferle ilgili soru işaretleri yarattı