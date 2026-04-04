Betis, Amrabat'ın Fas milli takımına katılmasına yalnızca tek bir durumda izin verecek!

İspanyol kulübü Real Betis yönetimi, Türk takımı Fenerbahçe'den kiralık olarak oynayan Faslı yıldız Sofyan Amrabat'ın geleceğini belirlemek için hızlı adımlar atıyor. Amrabat'ın kiralık sözleşmesi önümüzdeki Haziran ayında sona erecek ve bu tarih, oyuncunun Endülüs'te kalıp kalmayacağı ya da yeni bir maceraya atılacağı konusunda belirleyici olacak.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Betis, yaz transfer dönemi başlamadan önce Amrabat'ı öncelik listesinin en başına koydu. Kulüp, takımın temel direklerinden biri olarak değerini kanıtlayan oyuncuyu Fenerbahçe'den kalıcı olarak transfer etmek için resmi bir teklif sunmayı planlıyor.

Betis yönetimi, Amrabat'ın güçlü kişiliği ve takım arkadaşları üzerindeki belirgin etkisiyle soyunma odasının fiili lideri haline geldiğini düşünüyor ve bu da kulübün onu ne pahasına olursa olsun elinde tutmaya kararlı olmasını sağlıyor.

Ancak müzakereleri hızlandıran belirleyici faktör, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nın yaklaşmasıdır. Yönetim, oyuncunun turnuvada Fas milli takımıyla göstereceği performansın piyasa değerini önemli ölçüde artırmasından ve bu durumun ileride onunla sözleşme imzalamayı daha zor hale getireceğinden endişe ediyor.

Haberlere göre Betis, transferin tamamen tamamlanana kadar Amrabat'ın Dünya Kupası hazırlıkları için "Atlas Aslanları" kampına katılmasına izin vermeyi düşünmüyor.

Kulüp, oyuncu ve menajeriyle doğrudan temasa geçti ve Fenerbahçe ile görüşmelere devam etmek için ilk onayı aldı.

Kulübe yakın kaynaklar, mali detaylar konusunda nihai bir anlaşmaya varılması halinde, transferin resmi açıklamasının önümüzdeki birkaç gün içinde yapılabileceğini ve Real Betis'in, Dünya Kupası'nın cazibesine kapılmadan önce en önemli yıldızlarından birinin kulüpte kalmasını garanti altına alacağını doğruluyor.